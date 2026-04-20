好き＆行ってみたい「宮城県のローカルチェーン」ランキング！ 2位「ずんだ茶寮」を抑えた1位は？【2026年調査】
牛たんやずんだ、笹かまぼこなど、名物グルメの宝庫として知られる宮城県には、地元はもちろん全国的にも名前の知られたローカルチェーンが数多く存在しています。仙台を訪れる際にご当地の味を楽しみたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「宮城県のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「ずんだシェイクやずんだ餅など、色々なずんだ料理が食べられるので行きたいです」（50代女性／広島県）
「仙台といえばずんだのイメージなので、本場の味を食べてみたい」（30代女性／愛知県）
「お土産でいただいたことがあります。大変おいしかったので、訪れてみたいです」（40代女性／青森県）
▼回答者コメント
「定番の牛たん定食以外にシチューやカレーなどの人気メニューが充実しているので、好きです」（30代男性／兵庫県）
「仙台名物の牛たんを安定した品質で楽しめるチェーンとして魅力的だから」（20代女性／長崎県）
「宮城といったら牛タン！ローカルチェーンなら絶対間違いない」（20代女性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「宮城県のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ずんだ茶寮／63票2位にランクインしたのは「ずんだ茶寮」でした。仙台名物のずんだを使ったスイーツを手掛ける専門店で、「ずんだ餅」や「ずんだシェイク」など多彩なメニューを展開しています。仙台土産としても知られており、本場でさまざまなずんだ商品を味わってみたいと感じる人もいるようです。
▼回答者コメント
「ずんだシェイクやずんだ餅など、色々なずんだ料理が食べられるので行きたいです」（50代女性／広島県）
「仙台といえばずんだのイメージなので、本場の味を食べてみたい」（30代女性／愛知県）
「お土産でいただいたことがあります。大変おいしかったので、訪れてみたいです」（40代女性／青森県）
1位：牛たん炭焼 利久／92票1位に輝いたのは「牛たん炭焼 利久」でした。仙台を中心に店舗を展開する牛たん専門店で、定番の牛たん定食のほか、牛たんシチューやカレーなど幅広いメニューで知られています。仙台名物の牛たんを安定した品質で楽しめるチェーンとして、本場で味わってみたいと感じる人が多いようです。
▼回答者コメント
「定番の牛たん定食以外にシチューやカレーなどの人気メニューが充実しているので、好きです」（30代男性／兵庫県）
「仙台名物の牛たんを安定した品質で楽しめるチェーンとして魅力的だから」（20代女性／長崎県）
「宮城といったら牛タン！ローカルチェーンなら絶対間違いない」（20代女性／静岡県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)