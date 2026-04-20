4月にオープンした熊本県菊陽町の「アーバンスポーツパーク」で、スケートボードのプロツアー戦が初めて開催され、トッププロの技が観客を魅了しました。

【写真を見る】【世界基準】トッププロが集結！ 世界王者・佐々木音憧が魅せた！"アーバンスポーツパーク"で初のプロツアー戦 熊本・菊陽町

4月11日にオープンしたアーバンスポーツパークのスケートボードコースは、世界で4か所目、国内では2か所目という、国際競技連盟の最上位基準「☆☆☆☆☆（5スター）」を取得したオリンピック水準の競技コースです。

その舞台で初開催されたプロツアー戦に、ストリート男子世界選手権2連覇中の佐々木音憧（19）をはじめとした国内のトッププロ 27人が出場し、高難度の技を次々と披露しました。

菊池市から来た中学「すごすぎて驚きました。いろいろな技が高いし、着地も上手くてすごいと思う」

福岡から来た小学生「めっちゃ面白いパークだと思います。目標はプロになって活躍することです」

予選を通過した8人で行われた決勝でも、佐々木音憧が魅せます。

難易度の高い技を次々と成功させ、91.17の高得点で初代王者に輝きました。

世界選手権2連覇中 佐々木音憧選手（19）「パーク全体広いし路面もめっちゃいいので、やりやすいのかなと思います。諦めずに最後まで頑張ってやればいいかなと思います」