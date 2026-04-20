セルティックスがシクサーズに完勝…テイタムとブラウンがNBA史上8組目のデュオに

4月20日（現地時間19日、日付は以下同）。イースタン・カンファレンス第2シードのボストン・セルティックスは、ホームのTDガーデンでフィラデルフィア・セブンティシクサーズ（第7シード）相手に一度もリードを許さず、123－91で完勝し、ファーストラウンドで白星発進とした。

セルティックスはシクサーズのフィールドゴール成功率を38.9パーセント（35／90）、3ポイントシュート成功率を17.4パーセント（4／23）へ封じ、15本のターンオーバーを誘発してそこから22得点を奪い、最大35点差をつけた。

攻めてはジェイレン・ブラウンがゲームハイの26得点に4リバウンド2スティール、ジェイソン・テイタムが25得点11リバウンド7アシスト2スティール、ネミーアス・ケイタが13得点、サム・ハウザーとペイトン・プリチャードがそれぞれ12得点、デリック・ホワイトが10得点6アシストをマーク。

セルティックスを引っ張るブラウンとテイタムは、プレーオフの試合でそろって20得点以上を奪った試合数が50に到達。セルティックスではラリー・バードとケビン・マクヘイルの58回に次ぐ2組目のデュオで、50回をクリアしたNBA史上8組目のデュオとなった。

セルティックスとシクサーズによるシリーズは、22日に第2戦が行われる。このままセルティックスが2連勝を飾るのか、それともシクサーズが敵地で意地を見せて勝利を飾るのか注目したい。

【動画】シリーズ初戦で計51得点を奪ったセルティックスデュオ





