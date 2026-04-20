【地震速報】青森県で最大震度5強の地震が発生しました(16:53頃発生)
【地震情報 2026年4月20日】(19:30更新)
16時52分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約20km、地震の規模はM7.7、最大震度5強を青森県で観測しています。津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。
【地震情報 2026年4月20日】(17:24更新)
16時52分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM7.5、最大震度5強を青森県で観測しています。津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。
【地震情報 2026年4月20日】(16:58更新)
16時52分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM7.4、最大震度5強を青森県で観測しています。津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。
【地震情報 2026年4月20日】(16:57更新)
16時52分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM7.4、最大震度5強を青森県で観測しています。津波警報を発表中です。
【地震情報 2026年4月20日】(16:56更新)
16時52分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM7.4、最大震度5強を青森県で観測しています。津波警報を発表中です。
【地震情報 2026年4月20日】(16:55更新)
16時52分頃、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM7.4、最大震度5強を青森県で観測しています。津波警報を発表中です。
【震度速報 2026年4月20日 16:55】(16:55更新)
16時53分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
【震度速報 2026年4月20日 16:54】(16:54更新)
16時53分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。
【震度速報 2026年4月20日 16:54】
16時53分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。