松本伊代「同い年スポーツ」に夫・ヒロミと初挑戦 2ショット公開で「アクティブな姿が若々しい」「幸せな気持ちになる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの松本伊代が4月19日、自身のInstagramを更新。夫でタレントのヒロミとスポーツを楽しむ姿を公開し、注目を集めている。
【写真】60歳ベテランアイドル＆大御所タレント「若々しい」運動中の2ショット
松本は「初の！ピックルボール！なんとピックルボールと私達は同じ年！」「同い年スポーツ！なんか親近感〜」とつづり、ヒロミと共にピックルボールに初挑戦した様子を投稿。「ヒロミさんは上手だったけど、たまたま、私のボールが取れなかったシーン。笑 楽しかったな！」とユーモアを交えてつづり、お揃いのラケットを手にした笑顔の2ショットや、軽快にプレーする動画などを披露した。ハッシュタグには「＃夫婦で楽しめる運動発見」と添えている。
この投稿に、ファンからは「いつも仲良しで憧れる」「理想の夫婦」「伊代ちゃんがスポーツする姿に驚いた」「幸せな気持ちになる2ショット」「アクティブな姿が若々しい」「夫婦どっちも笑顔が可愛い」といった声が寄せられている。
ヒロミと松本は1993年に結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】60歳ベテランアイドル＆大御所タレント「若々しい」運動中の2ショット
◆松本伊代、夫・ヒロミとピックルボールに初挑戦2ショット披露
松本は「初の！ピックルボール！なんとピックルボールと私達は同じ年！」「同い年スポーツ！なんか親近感〜」とつづり、ヒロミと共にピックルボールに初挑戦した様子を投稿。「ヒロミさんは上手だったけど、たまたま、私のボールが取れなかったシーン。笑 楽しかったな！」とユーモアを交えてつづり、お揃いのラケットを手にした笑顔の2ショットや、軽快にプレーする動画などを披露した。ハッシュタグには「＃夫婦で楽しめる運動発見」と添えている。
◆松本伊代の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いつも仲良しで憧れる」「理想の夫婦」「伊代ちゃんがスポーツする姿に驚いた」「幸せな気持ちになる2ショット」「アクティブな姿が若々しい」「夫婦どっちも笑顔が可愛い」といった声が寄せられている。
ヒロミと松本は1993年に結婚。1995年に長男・凌央、1998年に次男を出産している。（modelpress編集部）
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