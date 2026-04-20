タレント上沼恵美子（71）が20日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。大阪の有名飲食店を褒めちぎった。

13日に誕生日を迎えた上沼。夫や共演者、リスナーや同局社長らからもプレゼントをもらい「幸せな一日でしたね。最高のお誕生日になりました」と実感を込めた。

また、「侍ジャパンが食事したっていう上本町の焼き肉屋さんを予約して、たまたま取れたんで寄せてもらったんですけどね」と告白。侍ジャパンが決起集会を開いた上本町の飲食店と言えば「明月館 上本町店」。2023年、2026年のWBC開催中に大谷翔平らが訪れたことで大きな話題を呼んだ。「抜群においしい！私もそこそこのいい肉食べてますけど、全然負けてない。すごいことやなあ、と思った」と振り返った。

「さすがでございました！おいしいで〜！そら、とろけるよ」と肉の上質ぶりを報告。「すごいのが、サラダとキムチがおいしいねん。これは信用ある店なんです。最初サラダとキムチつまんで、“おっと、イケるじゃん！”と思ったら肉もOK！キムチでハズしてる店とか、サラダほったらかしてる店あるからね。すばらしいなと思いましたね」と、店の実力が分かる意外なメニューを熱弁した。

上沼はこの日の共演者、藤崎マーケット・田崎佑一と同局・北村真平アナウンサーに「おいしかったからまた行きましょうよ」と、共演陣に呼びかけ、喜ばせた。

その店では、「誕生日ケーキを読売テレビのスタッフが用意してくれて。豆柴スーを私が抱っこしてるプレートをつくってくれた。うれしくてね〜」と回想。「ケーキはみんなで分けて食べたけど、そのプレートは冷凍保存しました。あまりにもステキで、冷凍庫に入れた。私が死んだらレ棺桶に入れてくれって言ってるねん」と話していた。