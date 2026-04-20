アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』超(スーパー)激闘トレーラー／2026年秋放送！

今秋放送となるアニメ「ドラゴンボール超 ビルス」より、新規映像を使用した超激闘トレーラーが公開された。

アメリカ・ロサンゼルスにて米国時間19日より開催中の「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」で実施された「DRAGON BALL SUPER SPECIAL PANEL」内で初公開された映像。

トレーラーでは、孫悟空と破壊神ビルスによる激闘が描かれ、宇宙規模で展開する圧倒的なバトルシーンが次々と映し出される。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

悟空とビルスが繰り広げる激しい攻防は “エンハンスド版”ならではのパワーアップした映像表現によって、迫⼒あるバトルシーンと臨場感を表現。ラストには、復活の時を待つフリーザの姿が--。悟空に⽴ちはだかる新たな強敵の存在を感じさせる映像となっている。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション