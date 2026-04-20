香取慎吾が“大親友”との最新プラベ2ショットを公開！山本耕史とハンバーガーをもぐもぐする姿に「イケてるふたり」「画力強すぎ」と大反響

【写真】仲良く笑顔でハンバーガーを食べる山本耕史と香取慎吾

香取慎吾が自身のInstagramを更新し、俳優の山本耕史との2ショットを披露した。

■香取慎吾出演のミュージカルを山本耕史が鑑賞

香取は現在、東京・日本青年館ホールで上演中のミュージカル『新宿発8時15分』に出演中。本作は、三谷幸喜が作・演出を手掛け、天海祐希、尾上松也、ウエンツ瑛士、浅野和之ら豪華キャストが集結した話題作だ。

香取は「山本さん観に来てくれて ふたりハンバーガー食べに行ったよ」と報告。黒Tシャツに黒縁メガネを合わせたリラックスした装いの香取と、チェック柄のシャツにサングラスをかけた山本がハンバーガーを持って笑顔を浮かべている2ショットを公開。

SNSには「イケてるふたり」「素敵な親友ですね」「ふたりフェスを思い出しました」「2ショットにほっこり」「画力強すぎ」「大好きなおふたり」といった歓喜の声が続々と寄せられている。

■共演した『ふたりフェス～香取慎吾×山本耕史』の地上波での再放送が決定

香取と山本は、1月にNHKで放送された特別番組『ふたりフェス～香取慎吾×山本耕史』での共演も記憶に新しい。

この放送に際し香取は、「ふたりフェス 2人で素敵な番組に出会えました 愛しき友よ」と綴り、固い絆を感じさせるスマイルショットを公開していた。

大きな反響を呼んだ同番組は、5月3日にNHK総合での地上波放送が決定し、注目を集めている。