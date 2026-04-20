中国BL『垂涎−Desire−』FODで全話一挙見放題配信 “オメガバース”世界初の実写化作品
中国ドラマ『垂涎−Desire−』（全16話）が、5月1日からFOD独占で一挙見放題配信される。BL界で熱狂的な人気を誇るジャンル“オメガバース”を世界で初めて実写化した作品。
【場面写真】美しい…傷だらけで抱き合う『垂涎-Desire-』の2人
謎のウイルスにより人類が第二の性別を獲得した世界を舞台に、容姿・知力・体力すべてにおいて他を圧倒し、支配者的立場に立つ最上位属性のアルファ（A）、特別な能力を持たず人口の大半を占める一般的な存在であるベータ（B）、そして非常に希少で美しい容姿を持つことが多く、男女を問わず妊娠可能な属性であるオメガ（O）という性区分が存在する。
さらに、アルファをもオメガへと変えてしまう圧倒的な力を持つ、新たな性別「エニグマ（E）」が登場し、男たちは、立場や本能に振り回されながら、運命的な恋愛と究極の駆け引きを繰り広げる。
お金も地位も遊び相手も、すべてを手に入れてきた若き御曹司。優れた美貌を持ち、秘密を抱えた秘書との出会いが、偶然を装った必然であることを知ったとき、2人を待ち受けるのは愛か、それとも破滅か。仕組まれた罠により、2人は緊張感あふれる関係性へと発展していく。本能や立場に翻弄されながら、“理想の彼”を手に入れるために自らを偽る男たちの歪な“執着愛”と、スリリングな恋の駆け引きを描き出す。
本作で脚本・キャスティング・監督を務めるのは、数々のBL作品で支持を集めてきた原作者ノン・ジエン氏。原作の魅力を最大限に活かした世界初の実写オメガバースドラマとして、本国同時配信が行われたタイやマレーシアでも大きな話題を呼んだ。
本作は、卓越したビジュアルを誇るキャストと完成度の高い物語、その双方において非常に高い評価を得ている。秘密を抱える美貌の秘書・花詠（ホワ・ヨン）を演じるのは、2023年のオーディション番組『亜洲超新星団』で、ダンス＆ボーカルスキルと端正なルックスで注目を集めたホアン・シン。若き御曹司・盛少游（ション・シャオヨウ）役は、『傾愛（原題）』、『対我而言危険的●（原題）』（※●＝女に也）などで確かな演技力を磨いてきたチウ・ディンジエが務める。
【場面写真】美しい…傷だらけで抱き合う『垂涎-Desire-』の2人
謎のウイルスにより人類が第二の性別を獲得した世界を舞台に、容姿・知力・体力すべてにおいて他を圧倒し、支配者的立場に立つ最上位属性のアルファ（A）、特別な能力を持たず人口の大半を占める一般的な存在であるベータ（B）、そして非常に希少で美しい容姿を持つことが多く、男女を問わず妊娠可能な属性であるオメガ（O）という性区分が存在する。
お金も地位も遊び相手も、すべてを手に入れてきた若き御曹司。優れた美貌を持ち、秘密を抱えた秘書との出会いが、偶然を装った必然であることを知ったとき、2人を待ち受けるのは愛か、それとも破滅か。仕組まれた罠により、2人は緊張感あふれる関係性へと発展していく。本能や立場に翻弄されながら、“理想の彼”を手に入れるために自らを偽る男たちの歪な“執着愛”と、スリリングな恋の駆け引きを描き出す。
本作で脚本・キャスティング・監督を務めるのは、数々のBL作品で支持を集めてきた原作者ノン・ジエン氏。原作の魅力を最大限に活かした世界初の実写オメガバースドラマとして、本国同時配信が行われたタイやマレーシアでも大きな話題を呼んだ。
本作は、卓越したビジュアルを誇るキャストと完成度の高い物語、その双方において非常に高い評価を得ている。秘密を抱える美貌の秘書・花詠（ホワ・ヨン）を演じるのは、2023年のオーディション番組『亜洲超新星団』で、ダンス＆ボーカルスキルと端正なルックスで注目を集めたホアン・シン。若き御曹司・盛少游（ション・シャオヨウ）役は、『傾愛（原題）』、『対我而言危険的●（原題）』（※●＝女に也）などで確かな演技力を磨いてきたチウ・ディンジエが務める。