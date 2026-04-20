『テレビ×ミセス』モー娘OGと対決、最新ショット公開 「クスシキ」妖艶衣装も解禁
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）がMCを務めるTBS系の冠番組『テレビ×ミセス』（毎週月曜 後8：55）第3回が、きょう20日に放送。モーニング娘。OG軍団と対決する「巨大すべり台クイズ」や、スタジオライブで披露する「クスシキ」の妖艶な衣装ショットなどが公開された。
【画像】3人肩を組んで…企画続々『テレビ×ミセス』新ショット
スタジオにそびえ立つ巨大なすべり台。出題されるクイズに順番に解答し、正解すれば相手の、不正解なら自分のすべり台がどんどんせり上がっていく「巨大すべり台クイズ」に、ミセスが初挑戦する。
対戦相手は、「巨大すべり台クイズ」で数々の名場面を生んできたモーニング娘。OGの中澤裕子、保田圭、矢口真里で、ジャージ姿で参戦。ゲームの最後は、絶壁状態となる超急なすべり台に大森＆若井が絶叫。そして、藤澤は前人未到の絶壁すべり台に耐える、奇跡の一幕を巻き起こす。 知力と筋力の限界に挑む対決は必見だ。
「テレビが大好き」と公言するミセスメンバーが、テレビの王道企画とコラボ。今回立ち向かうのは「巨大扇風機」。強烈な風を真っ向から受けながら、ミセスの3人が強風ベストショットを撮影すべくポーズを決める。
【画像】3人肩を組んで…企画続々『テレビ×ミセス』新ショット
スタジオにそびえ立つ巨大なすべり台。出題されるクイズに順番に解答し、正解すれば相手の、不正解なら自分のすべり台がどんどんせり上がっていく「巨大すべり台クイズ」に、ミセスが初挑戦する。
「テレビが大好き」と公言するミセスメンバーが、テレビの王道企画とコラボ。今回立ち向かうのは「巨大扇風機」。強烈な風を真っ向から受けながら、ミセスの3人が強風ベストショットを撮影すべくポーズを決める。