「ありえん可愛すぎだろ」本田紗来、明治大学の入学式コーデ公開！ 「こんなにしっかり面影残るんだ」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは4月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。明治大学の入学式に出席した写真を公開しました。
【写真】本田紗来が入学式スーツ姿ショット
コメントでは「入学おめでとう！ 良くお似合いだよ」「小さい時から目鼻立ちハッキリしてたけど大人になってもこんなにしっかり面影残るんだ、可愛い」「ありえん可愛すぎだろ」「とても、似合うじゃん 可愛くて」などの声が寄せられています。
コメントでは「自分も今年明大入学しました！大学生活頑張ってください！」「やー、すっかり大人っぽくなっちゃって、びっくり！なんかちょっとまえのあどけない子供顔から、キリッとした顔になったなー。なんかみしいような、クールビューティーのような！」などの声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】本田紗来が入学式スーツ姿ショット
黒スーツに白リボンで入学式コーデ紗来さんは「入学式の写真ですっ」とつづり、写真を2枚載せています。黒いスーツに大きな白いリボンを合わせたコーディネートです。正面と斜め向きの2パターンのポーズを披露しています。髪形は、後ろでまとめたアップスタイルで、1枚目では凛とした表情を、2枚目では笑顔を見せました。
両親と姉・望結さんから花束もらう紗来さんは同日の別投稿では、「両親と望結から可愛いお花をありがとう」と、「2026年度 明治大学入学式」の看板前で花束を手に立つ写真も公開しました。「雨予報だったから、お人形さんの花束を選んでくれたと聞いて！優しい」と、姉・望結さんが雨でも安心して持てるよう造花の花束を選んでくれたことを明かし、姉妹の心温まるエピソードも話題になっています。
コメントでは「自分も今年明大入学しました！大学生活頑張ってください！」「やー、すっかり大人っぽくなっちゃって、びっくり！なんかちょっとまえのあどけない子供顔から、キリッとした顔になったなー。なんかみしいような、クールビューティーのような！」などの声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)