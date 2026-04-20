ラゾーナ川崎プラザが開業20周年を記念した年間イベント--4〜5月は野外シネマやGWフェア
三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザは、2026年9月に迎える開業20周年を記念し、4月から年間を通じて「LAZONA 20th ANNIVERSARY」を開催する。
LAZONA 20th ANNIVERSARY
これまでの感謝を込めて、12月末までに「20周年に届けたい20のこと」と題したさまざまな企画を順次展開する。
4月24日〜5月10日には、各店舗で特別な割引やサービスを行う「GW FAIR」を実施する。一部店舗では、ラゾーナ川崎プラザ20周年限定特典も準備する。
LAZONA 20th Anniversary 特典 GW FAIR
2Fルーファ広場では5月3日〜5日、巨大な野外映画館でヒット作を楽しめる「LAZONA GREEN CINEMA」を初開催する。5月4日は20周年記念として、20年前(2006年)に上映されたヒット作を上映する。
LAZONA GREEN CINEMA
5月6日、6月6日には、横浜DeNAベイスターズのパブリックビューイングを実施する。
横浜DeNAベイスターズ パブリックビューイング
4月24日〜30日は、1F グランフード内で「生鮮まつり」を同時開催。各店選りすぐりの特価品を用意する。
LAZONA 20th ANNIVERSARY
これまでの感謝を込めて、12月末までに「20周年に届けたい20のこと」と題したさまざまな企画を順次展開する。
4月24日〜5月10日には、各店舗で特別な割引やサービスを行う「GW FAIR」を実施する。一部店舗では、ラゾーナ川崎プラザ20周年限定特典も準備する。
2Fルーファ広場では5月3日〜5日、巨大な野外映画館でヒット作を楽しめる「LAZONA GREEN CINEMA」を初開催する。5月4日は20周年記念として、20年前(2006年)に上映されたヒット作を上映する。
LAZONA GREEN CINEMA
5月6日、6月6日には、横浜DeNAベイスターズのパブリックビューイングを実施する。
横浜DeNAベイスターズ パブリックビューイング
4月24日〜30日は、1F グランフード内で「生鮮まつり」を同時開催。各店選りすぐりの特価品を用意する。