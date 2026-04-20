『MUSIC AWARDS JAPAN』が大滝詠一さんトリビュート公演 伊藤銀次、トータス松本、ハンバート ハンバートら出演
6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）』が、大滝詠一さんのトリビュート公演を行うことが決定した。
【ライブ写真多数】豪華アーティストが集結！ナイアガラ・レコード50周年ライブの模様
MAJでは昨年、同音楽賞を象徴するアーティスト「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」としてYELLOW MAGIC ORCHESTRA（YMO）を選出。それに続き、今年は『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK』の6月10日に、東京・SGCホール有明にて大滝さんのトリビュート公演『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』が行われる。
フィル・スペクター、ブライアン・ウィルソン、エヴァリー・ブラザーズなど1960年代のアメリカンポップスへの憧憬を日本的な感性と交配させた再解釈で独自のサウンドを構築した大滝さんは、日本の音楽史を語る上で最重要人物のひとりであり、都会的で洗練されたサウンドとノスタルジックなメロディを包含するその音楽は今なお、国内外のアーティストたちのインスピレーションの源泉となっている。
また、音楽レーベル「ナイアガラ・レコード」を創設し、録音、ミックス、プロデュースなどを自ら行うDIY的なスピリットは、後のインディーズや宅録といったポップカルチャーにも多大な影響をもたらした。
トリビュート公演では、伊藤銀次、稲垣潤一、杉真理、鈴木茂、トータス松本（ウルフルズ）、野宮真貴、ハンバート ハンバートら、大滝さんと縁の深いアーティストや現代のミュージックシーンで活躍するアーティストたちが集結。NIAGARA'S CLUB BANDとして、井上鑑（音楽監督／Key）、高水健司（Ba）、上原""ユカリ""裕（Dr）、今剛（Gt）、土方隆行（Gt）、三沢またろう（Per）の出演も決まっている。世代やジャンル、国境を超えて、大滝さんの音楽がもつ普遍性と先進性を掘り下げ、新たな文脈で届ける。
さらに、6月10日には昨年に開催された『大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年記念コンサート』の模様を収録したBlu-ray映像作品もリリースされることが決定した。
■『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』
公演日：6月10日（水）
会場名：東京・SGCホール有明
第1弾出演アーティスト：
伊藤銀次／稲垣潤一／杉真理／鈴木茂／トータス松本（ウルフルズ）／野宮真貴／ハンバート ハンバート and more
NIAGARA'S CLUB BAND：
井上鑑（音楽監督／Key）／高水健司（Ba）／上原""ユカリ""裕（Dr）／今剛（Gt）／土方隆行（Gt）／三沢またろう（Per） and more
【ライブ写真多数】豪華アーティストが集結！ナイアガラ・レコード50周年ライブの模様
MAJでは昨年、同音楽賞を象徴するアーティスト「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」としてYELLOW MAGIC ORCHESTRA（YMO）を選出。それに続き、今年は『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK』の6月10日に、東京・SGCホール有明にて大滝さんのトリビュート公演『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』が行われる。
また、音楽レーベル「ナイアガラ・レコード」を創設し、録音、ミックス、プロデュースなどを自ら行うDIY的なスピリットは、後のインディーズや宅録といったポップカルチャーにも多大な影響をもたらした。
トリビュート公演では、伊藤銀次、稲垣潤一、杉真理、鈴木茂、トータス松本（ウルフルズ）、野宮真貴、ハンバート ハンバートら、大滝さんと縁の深いアーティストや現代のミュージックシーンで活躍するアーティストたちが集結。NIAGARA'S CLUB BANDとして、井上鑑（音楽監督／Key）、高水健司（Ba）、上原""ユカリ""裕（Dr）、今剛（Gt）、土方隆行（Gt）、三沢またろう（Per）の出演も決まっている。世代やジャンル、国境を超えて、大滝さんの音楽がもつ普遍性と先進性を掘り下げ、新たな文脈で届ける。
さらに、6月10日には昨年に開催された『大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年記念コンサート』の模様を収録したBlu-ray映像作品もリリースされることが決定した。
■『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』
公演日：6月10日（水）
会場名：東京・SGCホール有明
第1弾出演アーティスト：
伊藤銀次／稲垣潤一／杉真理／鈴木茂／トータス松本（ウルフルズ）／野宮真貴／ハンバート ハンバート and more
NIAGARA'S CLUB BAND：
井上鑑（音楽監督／Key）／高水健司（Ba）／上原""ユカリ""裕（Dr）／今剛（Gt）／土方隆行（Gt）／三沢またろう（Per） and more