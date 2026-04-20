クローザー候補で加入のディアスに異変？

米大リーグのドジャースに、3年総額6900万ドル（約110億円）という巨大契約で加入したエドウィン・ディアス投手に日本のファンから不安の声が上がっている。ここまで7試合に登板し10.50。X上では「呪いでもあるのか」「どうした…」とのコメントが並んだ。

ディアスは19日（日本時間20日）、コロラド州デンバーで行われたロッキーズ戦の8回に6番手で登板。ドジャースが4-6と2点を追う状況ながら、1つのアウトも取れずに3失点で降板した。2安打と四球で無死満塁のピンチを招き、ユリエンに2点適時打を浴びた。塁上に残した走者も後続が生還を許し、ドジャースは6-9で敗戦。日本のファンからも不安視するコメントが集まった。

「本来の姿に戻る事願うばかりですね」

「ディアスどうした…」

「わーディアスどうしたんだ」

「去年のスコット同様にダメダメじゃん」

「心配…」

「今年もブルペン陣が課題か〜」

「ここまでボロボロになってくるとは、思いもしなかった」

ディアスはメッツでクローザーとして活躍し、ここまで通算257セーブの右腕。昨季は62試合で6勝3敗28セーブ、防御率1.63という好成績だった。ドジャースは獲得したクローザー候補が精彩を欠くことが続いており「ドジャースはブルペンに呪いでもあるんやろか」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）