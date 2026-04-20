スリコ本部社員が徹底解説！生活の質を底上げする「リアルバイ」アイテムの選び方
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が「【リアルバイ】最近スリコで何買った？！3COINS本部社員の愛用＆購入品紹介！」を公開した。動画では、3COINSの本部社員4名が、自身で実際に購入した「リアルバイ」アイテムを持ち寄り、プロならではの視点でそのこだわりと魅力を熱弁している。
商品部コスメ担当の山崎は、大人気の「コンシーラーパレット」を紹介。「パサパサならないようにこだわった」と語り、自身の乾燥肌でもシワに入り込まないしっとりとした質感を強くアピールした。また、実家の愛犬を見守るために購入した「スマートカメラ」は、自動追尾機能や双方向の通話機能が備わっており、「お値段以上の機能付き」と絶賛している。
食品担当の杉野森は、行楽にぴったりな食品をピックアップ。「とろける至福のフルーツ餅」のメロン味を実食すると、「メロンの果肉を噛んだ時と同じ感じ」と濃厚な果汁感に感動した表情を見せた。さらに、お酒に合うよう限界まで味を濃くしたという「大人の背徳ポップコーン」のガーリック味を試食すると、想像以上のパンチ力に「これ止まらない！危ない！」と思わず声を上げた。
PR/WEB担当の辻野は、海外旅行で大活躍したアイテムを披露。「Day Shot（使い切りカメラ）」でスマホとは一味違うエモい写真を撮影し、旅行の思い出作りを満喫したと語る。「折りたたみネックピロー」は長時間フライトでの首回りだけでなく、腰当てとしても重宝した独自の活用法を明かした。
デザイン室の井上が「本当に毎日使っている」と熱弁したのは「立ち上がるLEDミラー」だ。旅行先での鏡の取り合いを回避できるうえ、高さやLEDの明るさを好みに合わせて調整できる利便性を高く評価。さらに「半自動コード巻取りケース」で、デスク周りのごちゃつくコードを一瞬で片付けるスマートな収納術も紹介した。
商品の開発やPRの第一線で活躍する社員だからこそ知る、アイテムの細部へのこだわりや実用的な活用法が次々と飛び出した本動画。彼らのリアルな愛用品と独自の視点は、読者が次に3COINSでアイテムを選ぶ際の、確かな指標となるはずだ。
商品部コスメ担当の山崎は、大人気の「コンシーラーパレット」を紹介。「パサパサならないようにこだわった」と語り、自身の乾燥肌でもシワに入り込まないしっとりとした質感を強くアピールした。また、実家の愛犬を見守るために購入した「スマートカメラ」は、自動追尾機能や双方向の通話機能が備わっており、「お値段以上の機能付き」と絶賛している。
食品担当の杉野森は、行楽にぴったりな食品をピックアップ。「とろける至福のフルーツ餅」のメロン味を実食すると、「メロンの果肉を噛んだ時と同じ感じ」と濃厚な果汁感に感動した表情を見せた。さらに、お酒に合うよう限界まで味を濃くしたという「大人の背徳ポップコーン」のガーリック味を試食すると、想像以上のパンチ力に「これ止まらない！危ない！」と思わず声を上げた。
PR/WEB担当の辻野は、海外旅行で大活躍したアイテムを披露。「Day Shot（使い切りカメラ）」でスマホとは一味違うエモい写真を撮影し、旅行の思い出作りを満喫したと語る。「折りたたみネックピロー」は長時間フライトでの首回りだけでなく、腰当てとしても重宝した独自の活用法を明かした。
デザイン室の井上が「本当に毎日使っている」と熱弁したのは「立ち上がるLEDミラー」だ。旅行先での鏡の取り合いを回避できるうえ、高さやLEDの明るさを好みに合わせて調整できる利便性を高く評価。さらに「半自動コード巻取りケース」で、デスク周りのごちゃつくコードを一瞬で片付けるスマートな収納術も紹介した。
商品の開発やPRの第一線で活躍する社員だからこそ知る、アイテムの細部へのこだわりや実用的な活用法が次々と飛び出した本動画。彼らのリアルな愛用品と独自の視点は、読者が次に3COINSでアイテムを選ぶ際の、確かな指標となるはずだ。
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