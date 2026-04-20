【THE ORIGIN OF ULTRAMAN】60周年ドキュメンタリー作品7月3日公開決定！
ウルトラマンシリーズ60周年記念ドキュメンタリー映画『THE ORIGIN OF ULTRAMAN』が、7月3日（金） に公開決定した。
日本特撮テレビシリーズの金字塔『ウルトラマン』は1966年の放送当時、最高視聴率 42.8%を記録し、社会現象となった。放送から60年を経過した現在も、円谷プロダクションは新たなウルトラマンシリーズ作品を世に送りつづけ、世代を超えた世界観はグローバルに拡大している。
本作品は、『万引き家族』などで知られる映画監督・是枝裕和が企画を担当するほか、ギレルモ・デル・トロ、小島秀夫、庵野秀明、樋口真嗣など国内外の第一線で活躍する映画監督・クリエイターたちが独自の視点で語りつくし、「ウルトラマンとは何なのか」という問いに迫ったドキュメンタリー作品だ。
また、公開情報の発表にあわせて本作のポスタービジュアルが公開された。
ポスタービジュアルは、「ウルトラマンとは何なのか。」という本作の問いを象徴するように、ウルトラマンが真正面からこちらを見据える印象的なビジュアルとなっている。
本作品には、映画、特撮、デザインなど各分野を代表するクリエイターが出演。ギレルモ・デル・トロ（映画監督）、是枝裕和（映画監督）、小島秀夫（ゲームクリエイター）、庵野秀明（監督・プロデューサー）、樋口真嗣（映画監督）、ニコラス・ウィンディング・レフン（映画監督）ほか、国内外から多彩な証言者が集結。それぞれの立場から語られる言葉が重なり、ウルトラマンという存在の輪郭が浮かび上がっていく。
主人公がヒーローでありながら、怪獣のバックグラウンドが丁寧に描かれてきた唯一無二の世界観、そしてウルトラマンと怪獣双方の造形が持つ強い魅力をひもといていく。
さらに、円谷英二や当時のスタッフの発想と仕事にも光を当てながら、ウルトラマンがどのようにして世界へ広がっていったのか、その歩みをたどっていく。
続報もお楽しみに。
＞＞＞ポスタービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）TSUBURAYA PRODUCTIONS
日本特撮テレビシリーズの金字塔『ウルトラマン』は1966年の放送当時、最高視聴率 42.8%を記録し、社会現象となった。放送から60年を経過した現在も、円谷プロダクションは新たなウルトラマンシリーズ作品を世に送りつづけ、世代を超えた世界観はグローバルに拡大している。
また、公開情報の発表にあわせて本作のポスタービジュアルが公開された。
ポスタービジュアルは、「ウルトラマンとは何なのか。」という本作の問いを象徴するように、ウルトラマンが真正面からこちらを見据える印象的なビジュアルとなっている。
本作品には、映画、特撮、デザインなど各分野を代表するクリエイターが出演。ギレルモ・デル・トロ（映画監督）、是枝裕和（映画監督）、小島秀夫（ゲームクリエイター）、庵野秀明（監督・プロデューサー）、樋口真嗣（映画監督）、ニコラス・ウィンディング・レフン（映画監督）ほか、国内外から多彩な証言者が集結。それぞれの立場から語られる言葉が重なり、ウルトラマンという存在の輪郭が浮かび上がっていく。
主人公がヒーローでありながら、怪獣のバックグラウンドが丁寧に描かれてきた唯一無二の世界観、そしてウルトラマンと怪獣双方の造形が持つ強い魅力をひもといていく。
さらに、円谷英二や当時のスタッフの発想と仕事にも光を当てながら、ウルトラマンがどのようにして世界へ広がっていったのか、その歩みをたどっていく。
続報もお楽しみに。
＞＞＞ポスタービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）TSUBURAYA PRODUCTIONS
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