「一人暮らしをする理由もない」27歳女性、年収400万円。「もっと頼って欲しい」と感じる実家暮らしの家計事情
職場の近さといった利便性に加え、高齢の祖父母のサポートや家族との生活を優先し、実家を拠点に選ぶ若手社会人も少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、福岡県糸島市在住・27歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：福岡県糸島市
家族構成：祖父母2人、親2人、子供1人（自分）
世帯年収：父600万円、母400万円、自分400万円
実家の間取り：5部屋ほどある一般的な2階建ての戸建て住宅
交際費：5万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「30歳までに出たい」と話しました。
さらに「自分がシフト制かつ、祖父母が高齢で病院の付き添いや日々の生活の介護も多少あるため、現状すぐに実家を出ることは考えていませんが、将来的には一人暮らししたいです」と話してくれました。
続けて、「また、基本ご飯は一緒に食べるため、自分が観たい配信やテレビ番組に合わせてご飯の時間を調整することが出来ないので、そこはすこし不便に感じます」といいます。
お金に関する悩みでは「生活費が足りているか、なかなか聞きづらいです。食費は母親が管理してくれているため、渡している金額で足りているかわかりません。両親は十分と言ってくれているのですが、もっと頼って欲しいとも思います」と続け、家族への気遣いゆえの金銭的なもどかしさを明かしました。
生活リズムの制約に不便さを感じつつも、介護や家計面で家族を支えたいという献身的な姿勢が伺えます。将来の独立を見据え、現在は家族との時間を大切に過ごしているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、福岡県糸島市在住・27歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：27歳女性
職業：会社員
在住：福岡県糸島市
家族構成：祖父母2人、親2人、子供1人（自分）
世帯年収：父600万円、母400万円、自分400万円
実家の間取り：5部屋ほどある一般的な2階建ての戸建て住宅
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：5万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：200万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「30歳までに出たい」と話しました。
「特に一人暮らしをする理由もない」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「実家から職場がかなり近く、特に一人暮らしをする理由もないので実家暮らしを選んでいます」と回答。
さらに「自分がシフト制かつ、祖父母が高齢で病院の付き添いや日々の生活の介護も多少あるため、現状すぐに実家を出ることは考えていませんが、将来的には一人暮らししたいです」と話してくれました。
「生活費が足りているか、なかなか聞きづらい」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「出かける時に行き先や一緒に出かける人を聞かれがちなのが少し困ります」とのこと。
続けて、「また、基本ご飯は一緒に食べるため、自分が観たい配信やテレビ番組に合わせてご飯の時間を調整することが出来ないので、そこはすこし不便に感じます」といいます。
お金に関する悩みでは「生活費が足りているか、なかなか聞きづらいです。食費は母親が管理してくれているため、渡している金額で足りているかわかりません。両親は十分と言ってくれているのですが、もっと頼って欲しいとも思います」と続け、家族への気遣いゆえの金銭的なもどかしさを明かしました。
生活リズムの制約に不便さを感じつつも、介護や家計面で家族を支えたいという献身的な姿勢が伺えます。将来の独立を見据え、現在は家族との時間を大切に過ごしているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)