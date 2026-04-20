今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月20日（月）〜4月26日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月20日（月）〜4月26日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、いろいろな出会いがあって、たくさん刺激を受けるようです。急なお誘いなどもありそうですが、きちんと予定を調整してから返事をするようにしましょう。古くからの友人との予定を忘れないように気を付けて。恋愛面は、曖昧な関係の相手と距離を置くことになるかも。気持ちと切り替えて行動するとうまくいきそう。
★ワンポイントアドバイス★
体が良く動くので、運動すると効率的かも。思い付きで家族や友人と小旅行するのもアリ。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【双子座（ふたご座）】
今週は、いろいろな出会いがあって、たくさん刺激を受けるようです。急なお誘いなどもありそうですが、きちんと予定を調整してから返事をするようにしましょう。古くからの友人との予定を忘れないように気を付けて。恋愛面は、曖昧な関係の相手と距離を置くことになるかも。気持ちと切り替えて行動するとうまくいきそう。
体が良く動くので、運動すると効率的かも。思い付きで家族や友人と小旅行するのもアリ。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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