俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は19日、第15話が放送され、近江国の姉川河原を舞台に、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突した「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第15話は「姉川大合戦」。金ヶ崎から撤退し、生き延びた織田信長（小栗旬）は、浅井・朝倉に反撃しようと足利義昭（尾上右近）や徳川家康（松下洸平）に援軍を要請。しかし、2人は内心、信長の失脚を願い、動きが鈍い。一方、木下小一郎（仲野太賀）と木下藤吉郎（池松壮亮）は市（宮崎あおい）を逃がすための時を稼ぎたいが、市の想いは浅井長政（中島歩）とともにあり、策は実を結ばない。その中、信長は北近江へ進軍を開始。姉川を挟んで対峙し、ついに両軍は対決の時を迎える…という展開。

1570年（元亀元年）6月19日、信長は髭をたくわえ、進軍を開始。小谷城の目と鼻の先にある虎御前山に陣を構えた。

小谷城、軍議。遠藤直経（伊礼彼方）は挟み撃ちを主張。宮部継潤（ドンペイ）の慎重論に「これまで信長を討つ機など幾度もあったというのに、そうやってことごとく逃してきたのではないか！」と憤る。長政は「本当に来ましょうか。朝倉は」と懐疑的だった。

木下兄弟の文は届いていたものの、市は説得に応じず。笛の音色は、信長が出陣時に舞っていた「敦盛」だった。

横山城が包囲された時、朝倉家一門衆・朝倉景健（重岡漠）が到着。越前国主・朝倉義景（鶴見辰吾）は「金ヶ崎で信長を討ち損じたのは浅井のせいじゃ。だから景健を行かせたのじゃ。万に一つ、わしが出ていって負けるようなことなどあってはならぬからのう。ここ一乗谷におる限り、我らは盤石よ」。朝倉景鏡（池内万作）は何を思う。長政は横山城を救うべく出陣した。

6月28日早朝、開戦。浅井・朝倉軍は1万3000、織田・徳川軍は2万1000。浅井・朝倉軍に地の利。織田・徳川軍は苦戦を強いられたが、逃げたはずの徳川家康（松下洸平）が側面から奇襲を仕掛けた。

家康「わしは姿を消す。でなければ織田信長に殺される」「一度姿を消し、合戦の最中に機を見計らい相手の横っ腹を突けとのご指示じゃ」

敵軍は撤退を余儀なくされ、形勢は一気に逆転した。

「浅井備前守（長政）討ち取ったり！殿（信長）にお目通りを」。藤吉郎は、浅井家重臣・遠藤直経（伊礼彼方）の“単騎突入＆騙し討ちの策”を見破った。

直経は首級を抱え「お検めくだされ」と信長の眼前に迫る。小一郎が追いつき、前田利家（大東駿介）が討ち取った。直経は「だから言うたのじゃ。もっと早く殺しておけば」。織田軍の勝鬨が響き渡った。

赤く染まった姉川に屍の山。

藤吉郎「本当に…わしらは勝ったのかのう」

小一郎「分からん…分からんけど、ここは地獄じゃ」

舞台を中心に活躍している俳優の伊礼彼方が遠藤直経役で大河初出演。出番こそ多くなかったものの、存在感を示した。

SNS上には「遠藤直経の単騎突入を入れてくるとは」「このエピソードをやってくれるとは思わなんだ」「藤吉郎が（直経の）顔を知っていたのが伏線に」「こんなに武将姿が似合うとはうれしい驚き」「ミュージカル俳優の声を遺憾なく発揮」などの声。反響を呼んだ。

豊臣秀吉の一代記「太閤記」などには、遠藤直経は浅井・朝倉軍の敗戦後、首実検の最中に信長暗殺を謀ったが、竹中半兵衛の弟・竹中久作に見抜かれ、討たれたという逸話がある。

次回は26日、第16話「覚悟の比叡山」が放送される。

【「豊臣兄弟！」主な退場者】（主要キャラクターのうち、劇中や番組公式サイトの相関図などで、その最期が描写・言及された人物）

＜第1話「二匹の猿」＞横川甚内（勝村政信）

＜第2話「願いの鐘」＞信吉（若林時英）

＜第4話「桶狭間！」＞弥右衛門（小林顕作）、城戸小左衛門（加治将樹）、今川義元（大鶴義丹）、佐久間盛重（金井浩人）

＜第6話「兄弟の絆」＞織田信勝（中沢元紀）

＜第8話「墨俣一夜城」＞直（白石聖）

＜第15話「姉川大合戦」＞遠藤直経（伊礼彼方）