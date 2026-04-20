この“自然さ”求めてた！【40・50代】が次にオーダーしたい♡「白髪ぼかし × ボブ」

白髪を隠すのではなく、ハイライトを活用して自然になじませるカラースタイルに注目が集まっています。定番のボブと組み合わせれば、手入れが行き届いたような美しいシルエットをより長く保てるかも！ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人に寄り添う自然な仕上がりの「白髪ぼかし × ボブ」をご紹介します。

くすみでなじませる、暖色ブラウンの丸みボブ

ほんのりくすんだ暖色ブラウンで、白髪も一緒に染め上げた王道の丸みボブです。美しい艶が、ハイライトを入れたかのような繊細な陰影を髪全体に与えています。白髪をしっかりカバーしながら、ボブのシルエットをよりふんわりと魅せる、女性らしい柔らかな雰囲気が漂うスタイルです。

透明感をまとうグレージュのレイヤーボブ

オレンジ味を抑えたブルーベースのグレージュを採用した、ふんわりとしたレイヤーボブです。極細のナチュラルハイライトを忍ばせることで、白髪とベースカラーが自然になじんでいます。ハイライトも溶け込むようななめらかな配色が、さりげないシャレ感を与えてくれるでしょう。

立体感が際立つ都会的なコントラストボブ

グレージュをベースにベージュ系のハイライトをしっかりと効かせた、都会的なスタイル。コントラストが強めのハイライトを採用することで、縦のラインが強調されて美しい立体感が生まれています。動くたびに艶や毛流れが際立つため、白髪をぼかしつつ洗練された印象を手に入れられそうです。

ヘルシーな魅力が引き立つ外ハネボブ

トップにふんわりとした丸みを持たせ、ベースの毛先を軽やかに外ハネさせたレイヤーボブです。全体にたっぷりとハイライトを施してトーンアップさせることで、明るくヘルシーな魅力を引き出しています。若々しい空気感が漂う、これからの季節にピッタリのデザインと言えそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@charlly_hairworks様、@sakosakosakosako様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山友里