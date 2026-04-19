[4.19 プレミアリーグ第33節](エティハド スタジアム)

※24:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 15 マーク・グエヒ

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 42 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 47 フィル・フォーデン

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 10 エベレチ・エゼ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 56 マックス・ダウマン

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります