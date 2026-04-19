マンチェスター・Cvsアーセナル スタメン発表
[4.19 プレミアリーグ第33節](エティハド スタジアム)
※24:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
※24:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 10 エベレチ・エゼ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります