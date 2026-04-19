「一番内容の悪い前半だった」劇的同点弾→PK戦で勝利した名古屋。それでも指揮官は反省の弁「責任を感じている」
名古屋グランパスは４月19日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第11節でアビスパ福岡とホームで対戦。90分では決着がつかず、２−２で突入したPK戦を５−４で制した。
24分と35分に失点し、前半から押し込まれる厳しい展開が続いた。それでも後半は猛攻を仕掛け、83分に浅野雄也が１点を返すと、90＋３分に木村勇大が劇的な同点弾を奪取した。
試合後のフラッシュインタビューで、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督は開口一番、「私が名古屋を率いてきた中で一番内容の悪い前半だった」と手厳しかった。
そして、「もちろん監督として責任を感じているし、私が与えた戦術的な部分を踏まえて良くなかったと反省している」と続けた。
ハーフタイムには戦術的な修正を施し、後半にそれが功を奏した。「よりプレッシャーを掛けて、２−２に追いついた。結果に値するプレーを見せられたのではないか」と手応えも口にした。
また、スタジアムに駆け付けたサポーターにも言及。「最終的に２−２からPK勝ちまで持っていったのは、やっぱりサポーターの皆さんの力だと思う」と感謝の意を示した。
苦しい展開の末に掴み取った勝利。指揮官は「難しいところはあったとは思うが、最終的にはサポーターの皆さんの力を借りて最後まで走り切った。そういう部分はポジティブなんじゃないか」と前向きに捉えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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24分と35分に失点し、前半から押し込まれる厳しい展開が続いた。それでも後半は猛攻を仕掛け、83分に浅野雄也が１点を返すと、90＋３分に木村勇大が劇的な同点弾を奪取した。
試合後のフラッシュインタビューで、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督は開口一番、「私が名古屋を率いてきた中で一番内容の悪い前半だった」と手厳しかった。
そして、「もちろん監督として責任を感じているし、私が与えた戦術的な部分を踏まえて良くなかったと反省している」と続けた。
また、スタジアムに駆け付けたサポーターにも言及。「最終的に２−２からPK勝ちまで持っていったのは、やっぱりサポーターの皆さんの力だと思う」と感謝の意を示した。
苦しい展開の末に掴み取った勝利。指揮官は「難しいところはあったとは思うが、最終的にはサポーターの皆さんの力を借りて最後まで走り切った。そういう部分はポジティブなんじゃないか」と前向きに捉えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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