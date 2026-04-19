「一番内容の悪い前半だった」劇的同点弾→PK戦で勝利した名古屋。それでも指揮官は反省の弁「責任を感じている」

「一番内容の悪い前半だった」劇的同点弾→PK戦で勝利した名古屋。それでも指揮官は反省の弁「責任を感じている」