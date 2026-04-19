大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第22節が17日（金）から19日（日）にかけて行われた。

長かったレギュラーシーズンもついに最終節。他のカードより先行して行われた東京グレートベアーズとサントリーサンバーズ大阪の一戦は連日9,000人の観客が有明コロシアムへと駆け付けた。レギュラーシーズン1位のサントリーがGAME1の1セット目を取ったところでレギュラーシーズン優勝が確定し、その後も相手を寄せ付けなかったサントリーが2試合連続ストレート勝利を収めた。

東京GBと5位の座を争っていた広島サンダーズはホームで大阪ブルテオンと対戦。2試合ともフルセット負けではあったものの2ポイントを獲得し、5位でレギュラーシーズンを終えた。

また、ウルフドッグス名古屋はホームで東レアローズ静岡に2試合連続ストレート勝ち。こちらもレギュラーシーズン4位を確定させている。

すでに3位が確定しているジェイテクトSTINGS愛知はVC長野トライデンツにホームで2連勝。ステファン・ボワイエが総得点869で得点王に輝いている。

レギュラーシーズン上位6チームで行われるチャンピオンシップは5月1日（金）に開幕。クォーターファイナルではウルフドッグス名古屋vs広島サンダーズ、ジェイテクトSTINGS愛知vs東京グレートベアーズの2つのカードが行われる。

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第22節 GAME1結果



東京グレートベアーズ 0-3 サントリーサンバーズ大阪

（21-25、23-25、22-25）



ジェイテクトSTINGS愛知 3-0 VC長野トライデンツ

（25-11、25-19、25-20）



広島サンダーズ 2-3 大阪ブルテオン

（21-25、25-22、19-25、25-19、11-15）



ウルフドッグス名古屋 3-0 東レアローズ静岡

（25-20、25-23、25-18）



日本製鉄堺ブレイザーズ 3-0 ヴォレアス北海道

（25-22、25-18、25-14）

■大同生命SV.LEAGUE MEN 第22節 GAME2結果



東京グレートベアーズ 0-3 サントリーサンバーズ大阪

（21-25、23-25、22-25）



ジェイテクトSTINGS愛知 3-2 VC長野トライデンツ

（25-23、21-25、25-19、24-26、15-11）



広島サンダーズ 2-3 大阪ブルテオン

（26-24、23-25、25-22、19-25、9-15）



ウルフドッグス名古屋 3-0 東レアローズ静岡

（27-25、25-18、27-25）



日本製鉄堺ブレイザーズ 3-0 ヴォレアス北海道

（25-20、25-17、25-15）