【ライブレポート】ME:I『Rakuten GirlsAward 2026 S/S』にて最新曲「Update ME」フルサイズ初披露！同日、同曲のPerformance Videoも公開

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ME:I（ミーアイ）が、4月18日に国立代々木競技場第一体育館で開催された『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。

■出だしから会場を一気に自分たちの色に染め上げたME:I

4月17日、デビュー2周年の記念日を迎えたME:I。デビュー3年目に突入してから初のステージとなった今回、ゴールドのアクセントが映えるブラウンを基調としたクラシカルで洗練された衣装を身に纏ったメンバーが登場。ME:Iのアイデンティティを象徴する楽曲「THIS IS ME:I」で華々しくステージの幕を明けた。サビで腰を大きく反らせる“9時半ダンス”が特徴的な同曲。メンバーはエネルギー全開で力強く披露し、会場を一気に自分たちの色に染め上げた。

「今日は一緒に最高の時間を作っていきましょう！」と熱く鼓舞するMOMONA。続く「MUSE」でも凛とした歌声を響かせ、観客の視線を釘付けにした。3曲目の「Best Match」では、SNSでも話題となった、アンテナをイメージしたキャッチーな仕草が目を引く「ビビビダンス」を360度全方位へ向け て鮮やかに展開。会場の熱気をぐっと高めた。

パフォーマンス後のトークタイムでは、メンバー全員で「Click ME:Iです！」と元気に挨拶。MIUから、再びこのステージに立てた喜びと、モデルとしてランウェイに出演したRINONとSUZUへ感想を求める場面もあった。

RINONは「いつものME:IのRINONとは違った雰囲気をお見せできたと思います！」と口にし、続くSUZUは「カッコいい衣装と曲で緊張しましたが、良い経験になりました！」とそれぞれ感想を述べた。

■最新曲「Update ME」をフルサイズで初披露

ステージもいよいよ終盤へ。 TSUZUMIが「次の曲は4月13日にリリースされたばかりの新曲です！ AYANEちゃん、どんな曲か教えてもらえますか？」と問いかける。AYANEは「ヘアケアブランド『Linon』さんとのタイアップソングで、楽曲の随所に 『Linon』と聞こえるフレーズが散りばめられています。皆さん探してくださいね！」と笑顔でアピールした。

さらに「髪をなびかせるような振付もあるのでご注目ください！」と見どころを紹介し、ついに最新曲「Update ME」をフルサイズで初披露。キレのあるダ ンスを繰り出しながら、元気いっぱいの笑顔で届けられたフレッシュなパフォーマンスに、会場は一体感のある興奮で包み込まれた。そして最後は「以上、ME:Iでした～！」と感謝の言葉を残し、晴れやかにステージをあとにした。

なお、4月18日20時30分には公式YouTubeにて「Update ME」Performance Videoが公開。髪の毛をなびかせるようなサビの振付は必見だ。

■リリース情報

2026.04.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Update ME」

2026.08.05 ON SALE

SINGLE 「花咲く道」

■関連リンク

ME:I OFFICIAL SITE

https://me-i.jp/