香取慎吾（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/19】俳優・歌手の香取慎吾が4月17日、自身のInstagramを更新。ユニークな髪型を披露し、話題となっている。

【写真】元SMAP「インパクトがすごい」モヒカン風の斬新ヘア

◆香取慎吾、衝撃の歯ブラシ風ヘアスタイルを披露


香取は「＃ハレノ最高」「＃奇跡の歯ブラシに出会ってしまった！アナタにも出会って欲しい この奇跡に！」とつづり、自身の出演するCMに関連したオフショットを公開。トップに銀色のブラシが乗ったような、まさに「歯ブラシ」を彷彿とさせる斬新なモヒカン風のヘアスタイルを披露した。黒のライダースジャケットを着て、バイクを背景にクールな表情で佇む姿を複数枚投稿している。

◆香取慎吾の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「最高に似合う」「インパクトがすごい」「なんで似合うの」「面白すぎる」「声出して笑った」「格好いい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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