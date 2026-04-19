香取慎吾、衝撃の“歯ブラシヘア”姿を披露 モヒカン風の斬新スタイルに「最高に似合う」「面白すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】俳優・歌手の香取慎吾が4月17日、自身のInstagramを更新。ユニークな髪型を披露し、話題となっている。
【写真】元SMAP「インパクトがすごい」モヒカン風の斬新ヘア
香取は「＃ハレノ最高」「＃奇跡の歯ブラシに出会ってしまった！アナタにも出会って欲しい この奇跡に！」とつづり、自身の出演するCMに関連したオフショットを公開。トップに銀色のブラシが乗ったような、まさに「歯ブラシ」を彷彿とさせる斬新なモヒカン風のヘアスタイルを披露した。黒のライダースジャケットを着て、バイクを背景にクールな表情で佇む姿を複数枚投稿している。
この投稿に、ファンからは「最高に似合う」「インパクトがすごい」「なんで似合うの」「面白すぎる」「声出して笑った」「格好いい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元SMAP「インパクトがすごい」モヒカン風の斬新ヘア
◆香取慎吾、衝撃の歯ブラシ風ヘアスタイルを披露
香取は「＃ハレノ最高」「＃奇跡の歯ブラシに出会ってしまった！アナタにも出会って欲しい この奇跡に！」とつづり、自身の出演するCMに関連したオフショットを公開。トップに銀色のブラシが乗ったような、まさに「歯ブラシ」を彷彿とさせる斬新なモヒカン風のヘアスタイルを披露した。黒のライダースジャケットを着て、バイクを背景にクールな表情で佇む姿を複数枚投稿している。
◆香取慎吾の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「最高に似合う」「インパクトがすごい」「なんで似合うの」「面白すぎる」「声出して笑った」「格好いい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】