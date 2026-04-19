美人YouTuber、スラリ美脚際立つショーパン姿でディズニー満喫「目の保養になる美しさ」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】YouTuber・さくらが4月16日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのショートパンツ姿を公開し、話題となっている。
【写真】20歳美人YouTuber「ビジュが爆発してる」美脚輝くショーパンコーデ
さくらは「101匹わんちゃんでディズった」とつづり、写真を投稿。ピンタイプのダルメシアン柄の耳をつけ、白地に黒のドット柄のノースリーブと黒のアウター、黒のショートパンツに黒い靴下と黒の靴を合わせたダルメシアンのようなモノトーンのコーディネートで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「可愛すぎる」「目の保養になる美しさ」「スタイル抜群」「ビジュ爆発してる」「服も髪も似合ってる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳美人YouTuber「ビジュが爆発してる」美脚輝くショーパンコーデ
◆さくら、ショートパンツで圧倒的美脚披露
さくらは「101匹わんちゃんでディズった」とつづり、写真を投稿。ピンタイプのダルメシアン柄の耳をつけ、白地に黒のドット柄のノースリーブと黒のアウター、黒のショートパンツに黒い靴下と黒の靴を合わせたダルメシアンのようなモノトーンのコーディネートで、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆さくらの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「目の保養になる美しさ」「スタイル抜群」「ビジュ爆発してる」「服も髪も似合ってる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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