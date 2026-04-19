元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは4月19日、自身のInstagramを更新。38歳のバースデーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：小嶋陽菜さん公式Instagramより）

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元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは4月19日、自身のInstagramを更新。38歳の誕生日を祝福する姿を披露しました。

【写真】小嶋陽菜、38歳のバースデーショット！

「何歳になっても可愛いを更新してる」

小嶋さんは「今年も誕生日を迎えることができました 38歳 これまで積み重ねてきたものを大切にしながら、たくさん挑戦もしていきたい」とつづり、5枚の写真を投稿。美しいデコルテが際立つ黒いドレス姿でロングヘアに黒いリボンをつけた姿のバースデーショットを披露しています。

小嶋さんは「お誕生日の瞬間からたくさんのメッセージありがとう いつもみんなに支えられています..愛のある1年になりますように これからもよろしくね」とファンへの感謝を続けました。

コメントでは「お誕生日おめでとうございます」「何歳になっても可愛いを更新してる」「今年のバースデードレスも楽しみにしていました」「永遠アイドルです」「小嶋さんが作る世界観が大好きで生きがいです」「永遠の憧れ女神様」「本当に女の子の神様です」「理想のお姉様像です」と祝福の声が多数寄せられています。

「まさにリアルお姫様です！！」

誕生日前日の18日の投稿では、今回の黒いドレスとは対照的な白いドレス姿を披露している小嶋さん。大胆に肩を露出した透明感あふれる姿にファンからは「これが本当の女神か」「がーーーお姫様」「白ドレスお似合いです」「オーラやばいです」「まさにリアルお姫様です！！」「ホワイトドレスが眩しい…」「プリンセスすぎます」など称賛の声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)