「永遠の憧れ女神様」小嶋陽菜、黒ドレス姿の38歳バースデーショットを披露！ 「可愛いを更新してる」
元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは4月19日、自身のInstagramを更新。38歳の誕生日を祝福する姿を披露しました。
【写真】小嶋陽菜、38歳のバースデーショット！
小嶋さんは「お誕生日の瞬間からたくさんのメッセージありがとう いつもみんなに支えられています..愛のある1年になりますように これからもよろしくね」とファンへの感謝を続けました。
コメントでは「お誕生日おめでとうございます」「何歳になっても可愛いを更新してる」「今年のバースデードレスも楽しみにしていました」「永遠アイドルです」「小嶋さんが作る世界観が大好きで生きがいです」「永遠の憧れ女神様」「本当に女の子の神様です」「理想のお姉様像です」と祝福の声が多数寄せられています。
【写真】小嶋陽菜、38歳のバースデーショット！
「何歳になっても可愛いを更新してる」小嶋さんは「今年も誕生日を迎えることができました 38歳 これまで積み重ねてきたものを大切にしながら、たくさん挑戦もしていきたい」とつづり、5枚の写真を投稿。美しいデコルテが際立つ黒いドレス姿でロングヘアに黒いリボンをつけた姿のバースデーショットを披露しています。
コメントでは「お誕生日おめでとうございます」「何歳になっても可愛いを更新してる」「今年のバースデードレスも楽しみにしていました」「永遠アイドルです」「小嶋さんが作る世界観が大好きで生きがいです」「永遠の憧れ女神様」「本当に女の子の神様です」「理想のお姉様像です」と祝福の声が多数寄せられています。