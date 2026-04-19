「三笘だけじゃないぞ！」29歳日本人が英２部で衝撃ゴラッソ！ ファン絶賛の嵐「すげー」「とんでもねぇゴール」
岩田智輝、古橋亨梧、藤本寛也が所属するバーミンガムは現地４月18日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第43節で、平河悠を擁するハルと敵地で対戦。試合は１−１のドローに終わった。
この一戦で圧倒的なインパクトを残したのが、先発出場した岩田だ。１点を追う77分、左サイドからのクロスのこぼれ球にペナルティエリア手前中央で素早く反応。巧みなトラップから迷いなく右足を振り抜くと、アウトサイド気味にカーブのかかった強烈なミドルシュートがゴール右隅へ突き刺さった。
まさにゴラッソと呼ぶにふさわしい一撃。無駄のない一連の動きと精度の高いフィニッシュで、試合を振り出しに戻した。
この鮮烈な同点弾にSNS上でも反響が続出。「すげー」「ほんとミドルうめえな」「トラップがいいね」「三笘だけじゃないぞ！」「無駄な動き０で完璧すぎる」「とんでもねぇゴール」など、称賛の声が相次いだ。
なお、試合はそのまま終了し、勝点１を分け合う結果に。日本人選手では、バーミンガムの古橋と藤本はベンチ外、ハルの平河は84分から途中出場している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】目の覚める一撃！ 岩田智輝の強烈ミドル弾！
この一戦で圧倒的なインパクトを残したのが、先発出場した岩田だ。１点を追う77分、左サイドからのクロスのこぼれ球にペナルティエリア手前中央で素早く反応。巧みなトラップから迷いなく右足を振り抜くと、アウトサイド気味にカーブのかかった強烈なミドルシュートがゴール右隅へ突き刺さった。
この鮮烈な同点弾にSNS上でも反響が続出。「すげー」「ほんとミドルうめえな」「トラップがいいね」「三笘だけじゃないぞ！」「無駄な動き０で完璧すぎる」「とんでもねぇゴール」など、称賛の声が相次いだ。
なお、試合はそのまま終了し、勝点１を分け合う結果に。日本人選手では、バーミンガムの古橋と藤本はベンチ外、ハルの平河は84分から途中出場している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】目の覚める一撃！ 岩田智輝の強烈ミドル弾！