この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

田町駅スルーの理由は「速達性の武器」だった。2031年開業予定の羽田空港アクセス線の全貌

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が「【なぜ？】スルーされる田町駅と、線路が繋がった羽田空港アクセス線【着工から2年。高架橋も！？】■駅攻略」と題した動画を公開している。動画では、2031年度の完成を目指す羽田空港アクセス線の現状と、分岐点でありながら田町駅に駅が設けられない理由について詳しく解説している。



東京駅から羽田空港までをわずか18分で直結する羽田空港アクセス線。動画では、現在建設中のルートのうち、田町駅付近で分岐する「東山手ルート」に焦点を当てている。周辺に複数の大学やオフィスビルが立ち並び、利便性も高い田町駅だが、今回の計画では駅が作られず、素通りされる設計となっている。



ナレーションを務めるnonkyuruは、田町駅がスルーされる理由として「用地」と「速達性」の2点を挙げた。1つ目の理由は、田町駅付近の東海道線が山手線・京浜東北線と東海道新幹線に挟まれており、ホームを増設する余地がないためだ。そのため、新線への分岐部も複線ではなく「単線での分岐となる」という異例の配線になっていると解説した。



2つ目の理由は、路線の最大の強みである「速達性」を維持するためだ。すぐ近くの浜松町駅には東京モノレール、品川駅には京急が乗り入れており、すでに羽田空港へのアクセス手段として定着している。これらに対抗して利用客を奪うためには、「東京駅まで18分」という速達性の武器が必要不可欠となる。もし田町駅に停車させれば、「その強みが一気に薄れてしまいます」と語る。



動画の後半では、田町駅から先、休止中の大汐線を活用した区間や、東京貨物ターミナル周辺の工事状況を紹介。深さ最大マイナス50mまで潜る新設トンネルの計画なども詳細にレポートされた。



田町駅に駅が設けられない背景には、物理的な制約だけでなく、他路線との熾烈なシェア争いを見据えた戦略があった。2031年度の開業に向け、都市の風景を変えながら進む巨大プロジェクトの動向に今後も注目が集まる。