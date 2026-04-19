敵地ロッキーズ戦

米大リーグ、ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地ロッキーズ戦に7-1で勝利し、4連勝を飾った。この試合では49年ぶりの快記録をマーク。圧倒的な強さに、米ファンの間でも反響が広がっていた。

ドジャースは、メッツとの本拠地3連戦で全勝した勢いそのままに、敵地でも好調ぶりを発揮。マックス・マンシーの2本塁打などで13安打の猛攻を浴びせて快勝した。これで19試合を消化し15勝4敗と、開幕ダッシュに成功した。

MLB公式Xは「ドジャースがシーズンを15勝4敗でスタートするのは49年間で初めてのこと」と紹介。ワールドシリーズ3連覇という偉大な記録が懸かる今季ドジャースの幸先良き状況に、米ファンからは思わず脱帽や嫉妬の声が上がった。

「リーグ最高のチーム!!!アンチは黙れ」

「4試合も負けてはダメ。あの給料なら全試合勝つべき」

「なんで4敗もしてるんだよ」

「4億1500万ドル（約658億円）の給料ならこうなるでしょ」

「シーズン序盤の圧倒的な強さはリーグにとっては、しばしば問題になる」

「このチームは2001年のマリナーズ並みに勝つよ」

「ベースボールを破壊しつつある」

「カネで買える最高のチームだな」

「彼らはオールスター・チーム。全てのスター選手はLAスターズでプレーすべき」

「そりゃ数億ドルのチームを作ればね」

「どの試合でもオールスターチームを組んでくるからね」

「ドジャースはクソだけど、軽く112勝するだろうよ」

ドジャースは17日のロッキーズ戦から怒涛の13連戦がスタート。この勢いに乗って、さらなる快進撃へ突き進む。



（THE ANSWER編集部）