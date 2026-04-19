米スポーツ予想のAIプラットフォームが紹介

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手の衝撃データが判明した。投打のランキング上位に、大谷のみ両方含まれているというもので、公開された1枚に日本人ファンも驚くしかなかった。

米スポーツ予想のAIプラットフォーム「Onyx」公式Xは日本時間16日、興味深い画像を投稿した。

「我々は、ショウヘイ・オオタニの偉大さに麻痺しすぎている。これは物理的にほぼ不可能なことなのだ」とし、掲載した画像の左側は「OPS歴代ランキング上位25人」。右側は「奪三振率上位15人（500イニング以上）」で、投打に分けて偉大な選手たちの顔写真を掲載しているが、大谷は唯一、両方に含まれ中央にいる。

大谷の異常ぶりを示すデータをこれまでも見てきた日本人ファンだが、驚きを隠せない。Xには、「いやもう凄すぎて」「こうして見るとバケモノで草」「フィクションから出てきちゃダメだろ」「唯一無二の野球神」「まさに奇跡の人ですわ」「だからこそのユニコーン」などのコメントが寄せられた。

大谷は15日（日本時間16日）のメッツ戦は、投手専念で6回1失点10奪三振と好投して2勝目を挙げた。17日（同18日）のロッキーズ戦は5打数2安打で、49試合連続出塁とした。



（THE ANSWER編集部）