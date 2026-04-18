ソフトバンク、Y!mobile向けスマホ「moto g66y 5G」にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
|Y!mobile向けスマホ「moto g66y 5G」がAndroid 16に！
ソフトバンクは16日、携帯電話サービス「Y!mobile」向け5G対応スタンダードスマートフォン（スマホ）「moto g66y 5G（型番：A501MO）」（Motorola Mobility製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年4月16日（木）より順次提供開始するとお知らせしています。
更新後のビルド番号は「W1VOJ36.88-71-2」で、ビルド番号は「設定」→「端末情報」→「ビルド番号」から確認可能。主な更新内容は両機種ともに以下の通りとなっているほか、Android 16へのOSバージョンアップに関してはMotorola Mobilityの公式Webページ『Android 16の新機能 | Motorola Support JP』も合わせてご確認ください。
・Android 16へのOSアップデート
・「ブラウザ」や「検索エンジン」の選択画面（チョイススクリーン）への対応
・動作安定性の向上
・セキュリティの向上
moto g66j 5Gおよびmoto g66y 5GはMotorolaが展開するエントリークラスからミッドレンジクラスまでの「moto g」シリーズの中位クラスとなるグローバル向け「moto g56 5G」の日本向け製品となり、これまでにも「moto g64 5G」とそのY!mobile版「moto g64y 5G」が販売されてきましたが、その後継機種です。基本的には仕様がmoto g56 5Gと同等ですが、おサイフケータイ（FeliCa）に対応するなど、日本向けにカスタマイズされています。
新たにIP68の防水（IPX8）および防塵（IP6X）に加えて高温・高圧の防水にも対応するIPX9にも準拠し、画面は強化ガラス「Gorilla Glass 7i」で覆われて傷が付きにくく割れにくく、米軍調達基準「MIL-STD-810H」（以下、MIL）に準拠した耐衝撃（落下）などの16項目の耐性能も備えており、スタイリッシュなデザインと魅力的な“PANTONE”カラーの本体色、プレミアム仕上げのフェイクレザー処理されたソフトな感触の背面パネルで洗練されたスタイルとなっています。
画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20の縦長な約6.72インチFHD+（1080×2400ドット）液晶ディスプレイ（約392ppi）を搭載し、最大120Hzリフレッシュレートに対応し、画面占有率は87％に達しており、超低音ステレオスピーカーと立体音響技術「Dolby Atmos」によって臨場感溢れるエンターテイメント体験をもたらします。またパンチホール部分には約3200万画素CMOS（1画素0.7μm、4in1）／広角レンズ（F2.2）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しており、生体認証としては側面指紋センサーも搭載しています。
主な仕様は4GB内蔵メモリー（RAM）や128GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット、5200mAhバッテリー、急速充電（最大30W）、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、Dolby Atmos、FMラジオ、位置情報取得（A-GNSSなど）、近接センサー、加速度センサー、環境光センサー、ジャイロセンサー、SARセンサー、電子コンパス、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.3、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／Bなど。リアカメラは以下のデュアル構成で、メインセンサーはクワッドピクセルテクノロジーで低光量でも高品質な写真撮影が可能です。
・約5000万画素CMOS（1画素0.8μm、4in1、PDAF）／広角レンズ（F1.8）
・約800万画素CMOS（1画素1.12μm）／超広角レンズ（F2.2、画角118°、マクロ、デプス）
サイズは約165.75×76.26×8.35mm、質量は約200g、本体色はブラックオイスターおよびグレーミスト、ディルグリーンの3色展開で、画面はGorilla Glass 7iで覆われ、フレームはプラスチック製となっているとのこと。SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応し、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。その他の詳細な製品情報は『モトローラ、FeliCa対応の新スタンダードスマホ「moto g66j 5G」を発表！7月10日発売で価格は3万4800円。Y!mobile向け「g66y」も - S-MAX』をご覧ください。
5G NR: n1, n3, n28, n41, n77, n78
4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 38, 41, 42
3G W-CDMA: I, II, IV, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
OSはAndroid 15をベースにした独自ユーザーインターフェース「MYUI 6.0」がプリインストールされていましたが、今回、最新のAndroid 16をベースにした独自ユーザーインターフェース「MYUI 7.0」が提供開始されました。更新は「設定」→「システムアップデート」→「アップデートの確認」→「了解」→「今すぐ再起動」から行います。その他、更新に際しての注意事項は以下の通りとなっています。
・ソフトウェア更新中は、発着信を含む各機能をご利用できません。また、緊急通報（110番、118番、119番）をご利用することもできません。
・ソフトウェア更新の完了までに最大90分程度かかる場合があります。
・ソフトウェア更新後は以前のAndroidバージョンへ戻すことはできません。
・ソフトウェア更新を行う際は通信が切断されないよう、電波状態のよい場所で移動せずに実施してください。
・ソフトウェア更新中は、絶対に本機の電源を切らないでください。故障の原因となります。
・ソフトウェア更新は電池を十分に充電した状態で実施してください。ソフトウェア更新中に電池切れになると、故障の原因となる可能性があります。
・本機の状況（故障・破損・水濡れ等）によっては、保存されているデータが破損・消失されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが破損・消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・ソフトウェア更新による個々のアプリケーションの動作保証はできません。更新の前に、ご利用のアプリケーションに関する対応OSバージョンをご確認の上で実施してください。なお、当社提供アプリケーションの対応状況はこちらをご確認ください。
記事執筆：memn0ck
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