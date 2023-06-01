トッテナム戦の20分から緊急出場の三笘薫、前半ATにスーパーボレー弾！１月マンC戦以来の得点、今季３点目
現地４月18日開催のプレミアリーグ第33節で、三笘薫を擁する９位のブライトンが、降格圏の18位に沈むトッテナムと敵地で対戦している。
三笘は左足首を負傷した先月４日のアーセナル戦以来の先発が期待されたが、この日もベンチスタート。ただ、20分にゴメスが負傷交代したのに伴い、早々に投入される。
思いがけない展開となるなか、39分にポロにヘッドで押し込まれ、デ・ゼルビ体制２戦目のトッテナムに先制を許す。
それでも45＋３分だった。三笘が右サイドからのクロスにファーで反応。ジャストミートしたボレーシュートを炸裂させ、鮮やかに同点弾を奪う。
28歳の日本代表MFは今季３点目で、１月７日のマンチェスター・シティ戦以来の得点となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさにスーパー！三笘が完璧なボレーでゴラッソ
三笘は左足首を負傷した先月４日のアーセナル戦以来の先発が期待されたが、この日もベンチスタート。ただ、20分にゴメスが負傷交代したのに伴い、早々に投入される。
思いがけない展開となるなか、39分にポロにヘッドで押し込まれ、デ・ゼルビ体制２戦目のトッテナムに先制を許す。
それでも45＋３分だった。三笘が右サイドからのクロスにファーで反応。ジャストミートしたボレーシュートを炸裂させ、鮮やかに同点弾を奪う。
28歳の日本代表MFは今季３点目で、１月７日のマンチェスター・シティ戦以来の得点となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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