女優の森尾由美（59）が18日、フジテレビ系「はやく起きた朝は… 遅咲きSP」に出演。次女の真香さんが結婚していたことを報告した。

番組ではCSで同番組の傑作選を見ていた視聴者からのお便りで、真香さんの弁当に入っているおにぎりをイジられたというエピソードを振り返った。ここで森尾は「真香が結婚をいたしまして」と報告。磯野貴理子（62）、松居直美（58）は「おめでとう！」と祝福した。

森尾は「去年なんですけど、バタバタとしてて気持ちがついていかなかった理由が、仕事の都合で海外に住んでおりまして。その前に籍を入れたいってことで」と説明。磯野は「海外のどこに住んでいるの」と聞くと、森尾は「ドイツに住んでおります」と明かした。磯野は「私が行きたいところ！パンおいしいじゃない」と反応した。

森尾は「パタパタっと結婚してしまったので実感がまだ全然。本人も式も挙げてないし」と語った。松居は「彼とは会ったことなかったの？」と聞くと、森尾は「何回かなの」と答えた。

森尾は「2人の仕事の都合で（ドイツに）」と説明した。「何もこう、伝えることは大してないのかもしれないけど、結婚に心得じゃないけど、教えたりとかあるんだろうけどそういうのもないままにバタバタっと行っちゃったんで」と語った。

磯野は「私たちにも伝える機会なかったんだよね」と報告できずにいた森尾を気遣った。

森尾は「私の気持ちがついていけてない」と語ると、松居も「大丈夫？由美ちゃん。悲しくなったり」と語った。

森尾は「（悲しく）なった。優香（長女）のときは『おめでとう！』が全然全部だったけど、バタバタって行っちゃって」と喪失感を語った。

松居は「わかるよ由美ちゃん。私直樹（息子）が1人暮らししたときに一番思ったのが『この子が1人暮らしするにあたって、私が全部教えることができたのかな』って。そのことを一番強く思ったよ。だからね由美ちゃんの気持ちわかるよ」と気遣った。

森尾は涙を流しながら「私の気持ちが整理つかなかった」と語り、「本人はハッピーなんで。見送りのときも『心配しないで』って言われて余計泣いちゃって。本人ハッピーだし、楽しいみたい」と語った。