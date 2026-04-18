記事ポイント Makuake公開150分で3,000万円を突破した注目のエアテント。茨城県笠間市の展示場で、実物サイズや設営体験を確かめられます。空気を入れるだけで、家族や仲間とくつろげる広々空間が手に入ります。 Makuake公開150分で3,000万円を突破した注目のエアテント。茨城県笠間市の展示場で、実物サイズや設営体験を確かめられます。空気を入れるだけで、家族や仲間とくつろげる広々空間が手に入ります。

COODYの新作エアテント「Familia Pro」と「Hub Shelter Pro」が、応援購入サービスMakuakeで発売開始からわずか150分で3,000万円を突破します。

オンラインでの勢いに加え、茨城県笠間市には実際にサイズ感や使い心地を確かめられる展示場も新設され、購入前の不安を現地で解消できるのも魅力です。

COODY「coody エアテント Familia Pro / Hub Shelter Pro」

販売開始日：2026年4月16日販売場所：Makuake実績：開始150分で売上3,000万円突破体験内容：常設展示、設営体験、撤収体験、スタッフによる比較案内

設営に時間も体力も取られがちな大型テントを、ポンプで空気を入れるだけで形にできる手軽さは、週末のキャンプをもっと軽やかに変えてくれます。

テント設営に追われる時間が減るぶん、子どもと遊ぶ時間や、自然の中で食事を囲む時間をそのまま増やせるのがうれしいポイントです。

Familia Proはファミリーキャンプ向けの大型モデルとして、広い居住空間と通気性を備え、窮屈さを感じにくいゆったりした滞在をかなえてくれます。

Hub Shelter Proは高耐久構造とレイアウトの自由度を重視したモデルで、長期キャンプやイベント利用まで視野に入る頼もしさがあります。

大型空間

Familia Proの魅力は、家族みんなで荷物を広げても圧迫感が出にくい大きな空間にあります。

子どもが中で着替えたり、天候が崩れた日にテント内で過ごしたりする場面でも、余裕のある広さがあるだけでキャンプの快適さは大きく変わります。

高耐久設計

Hub Shelter Proは、イベント利用や長めの滞在にも応えられる高耐久仕様が特徴です。

レイアウトの自由度が高いため、宿泊だけでなく休憩スペースや共有スペースとしても使いやすく、アウトドアの楽しみ方を広げてくれます。

体験型展示場

展示場名：coody笠間展示場所在地：茨城県笠間市押辺2187-1主な内容：実物サイズ展示、設営体験、撤収体験、比較案内注意点：駐車場台数に限りあり営業時間：営業日・営業時間は公式サイトで案内

オンラインの写真だけではつかみにくいサイズ感や天井の高さも、展示場なら自分の目で確認できます。

購入前に実際の使用感を試せるので、はじめてエアテントを選ぶ人でもイメージ違いを防ぎやすいのが安心です。

メディア取材やレビュー動画、SNS発信の現地対応も受け付けており、話題の新作をリアルに体験できる拠点として注目を集めそうです。

設営の負担を減らしながら、家族や友人との時間をもっと豊かにしたい人にとって、coodyのエアテントは心強い選択肢になりそうです。

実物を見てから選びたい人には、笠間展示場の存在が大きな後押しになります。

キャンプの準備に追われるのではなく、現地で過ごす時間そのものを楽しみたい人にこそ響く新提案です。

「coody エアテント Familia Pro / Hub Shelter Pro」の紹介でした。

よくある質問

Q. coodyのエアテントはどんな人に向いていますか？

A. ポンプで空気を入れて設営するタイプなので、重いポール作業を減らしたい初心者や女性、子ども連れで準備時間を短くしたいファミリーに特に向いています。

Q. coody笠間展示場では何を体験できますか？

A. 実物サイズの常設展示に加え、エアテントの設営や撤収体験、スタッフによる製品比較案内を受けられます。

写真だけでは分かりにくい広さや快適性も確認できます。

Q. Familia ProとHub Shelter Proの違いは何ですか？

A. Familia Proは家族やグループで過ごしやすい広い居住空間が魅力で、Hub Shelter Proは高耐久構造と多用途に対応できるレイアウト性を重視したモデルです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 設営時間を減らす新発想！ COODY「coody エアテント Familia Pro / Hub Shelter Pro」 appeared first on Dtimes.