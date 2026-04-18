Aぇ! group＆西村拓哉「ガルアワ」サプライズ登場 末澤誠也、おひなさま（長浜広奈）指名でモノマネ披露【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】Aぇ! group（小島健、佐野晶哉、末澤誠也、正門良規）と関西ジュニアの西村拓哉が2026年4月18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】STARTOイケメン5人「ガルアワ」サプライズ登場
実写映画第2弾「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（6月12日公開）のスペシャルステージに、Aぇ! groupと西村が登場。それぞれが演じる松野家の長男・おそ松（末澤）、次男・カラ松（正門）、三男・チョロ松（佐野）、四男・一松（小島）、末っ子・トド松（西村）の衣装をまとい、ステージに姿を見せると会場からは大きな歓声が上がった。
末澤と西村は無邪気に観客へ手を振り、正門は投げキスを披露。佐野はカメラに小さく手を振りながら照れた表情を見せ、小島は無気力な雰囲気で歩くなど、それぞれがキャラクターに忠実な姿でステージを闊歩した。トークコーナーにて末澤は「Snow Manの後に出させてもらえるとは思ってなかった」と実写映画第1弾の「おそ松さん」に出演していたSnow Manに触れつつ同映画をアピールしていた。
また、佐野が撮影期間について「メンバー同士でやっているので笑いをこらえるのが大変で」「（正門が）うちの事務所の大先輩、木村（拓哉）さんのモノマネを映画の中でしだしたりとか」と振り返ると、正門は「勝手にやったみたいなんやめてくれ（笑）！」「カチカチの台本です！」とアドリブではないことを訴えた。さらに、一発ギャグを披露する流れになると、MCの“おひなさま”こと長浜広奈は「一番好きな色が赤色なんです」と赤色の衣装を着用していた末澤を指名。末澤は「急ブレーキのモノマネをやります！」とモノマネを披露し、会場を盛り上げていた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは長浜のほか、南海キャンディーズの山里亮太、森香澄が務める。（modelpress編集部）
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◆Aぇ! group＆西村拓哉「ガルアワ」サプライズ登場
実写映画第2弾「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（6月12日公開）のスペシャルステージに、Aぇ! groupと西村が登場。それぞれが演じる松野家の長男・おそ松（末澤）、次男・カラ松（正門）、三男・チョロ松（佐野）、四男・一松（小島）、末っ子・トド松（西村）の衣装をまとい、ステージに姿を見せると会場からは大きな歓声が上がった。
また、佐野が撮影期間について「メンバー同士でやっているので笑いをこらえるのが大変で」「（正門が）うちの事務所の大先輩、木村（拓哉）さんのモノマネを映画の中でしだしたりとか」と振り返ると、正門は「勝手にやったみたいなんやめてくれ（笑）！」「カチカチの台本です！」とアドリブではないことを訴えた。さらに、一発ギャグを披露する流れになると、MCの“おひなさま”こと長浜広奈は「一番好きな色が赤色なんです」と赤色の衣装を着用していた末澤を指名。末澤は「急ブレーキのモノマネをやります！」とモノマネを披露し、会場を盛り上げていた。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは長浜のほか、南海キャンディーズの山里亮太、森香澄が務める。（modelpress編集部）
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