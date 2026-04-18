将棋の第11期叡王戦五番勝負第2局が4月18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で行われ、伊藤匠叡王（王座、23）と挑戦者の斎藤慎太郎八段（32）が現在対局中だ。両者は正午から昼食休憩に入り、それぞれが注文した豪華な「勝負メシ」にファンから多くの反響が寄せられた。

【画像】さすがスペシャル！なアパ社長カレー

3連覇を目指す伊藤叡王が注文したのは「アパ社長カレースペシャル〜復興祈念 能登豚ロール勝つと春野菜〜」。累計1400万食を突破した名物「アパ社長カレー」に、能登豚の“ロール勝つ”と春野菜のサラダが添えられたボリューミーな一品だ。カツの上にはゴボウとレンコンのチップがトッピングされており、見た目のインパクトも抜群。伊藤叡王にとってこのカレーは、叡王奪取、そして防衛の原動力となった縁起の良い“勝負メシ”であり、これで3期連続の注文となった。

ゲン担ぎの豪快なメニューに、中継を見守っていたファンも大興奮。「すごいですね、、」「見るからにザックザク」「能登豚食べたい」「ゴージャスじゃのぉ」「なんかすげーーー」「ワイルドだね」「すげーすげーすげー」と圧倒される声が殺到したほか、お馴染みの名物カレーとあり「社長がチラつくｗ」といったツッコミも寄せられ、コメント欄は大いに賑わった。

一方の斎藤八段は「鰤大根と加賀黒米うどん（温）」に、「ミニアパ社長カレーロールカツ春野菜添え」を追加で注文した。黒米うどんの御膳には、味がしっかりと染み込んだブリ大根や、富山県産ホタルイカと加賀野菜のかき揚げが添えられており、北陸の味覚を存分に楽しめる内容となっている。

彩り豊かなご当地メニューに、ファンからは「色々あって美味しそう」「ブリ大根美味しそう」「お酒飲みたくなる」「いろいろあって楽しめる」「胃に負担にならずにしっかりエネルギーになりそうな組み合わせ」と絶賛の嵐。さらに、“ミニ”とはいえ名物のアパ社長カレーもしっかりと追加した充実のボリューム感には「めっちゃいっぱいある」と驚きの声も上がっていた。

北陸の味覚と名物カレーでたっぷりとエネルギーを補給し、英気を養った両対局者。勝負の行方を左右する午後からの盤上でどのような火花を散らすのか、引き続き熱い視線が注がれている。

（ABEMA／将棋チャンネルより）