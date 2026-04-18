米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手（３１）がＣＭ出演する化粧品大手コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」の日やけ止めのプロモーションが１８日始まり、大谷選手を身長約５メートルに巨大化させた３Ｄビジュアルを乗せた「大谷ＳＵＮトラック」の出発式が東京・渋谷で行われた。

３Ｄは「太陽とたたかう大谷」をイメージしたもの。出発式で解説を務めた野球評論家の五十嵐亮太氏（４６）は「スライディングのときに左手をつくとことか、足の長さとか本当に細かいところまで再現されてます。迫力がすごい」と舌を巻いた。本人よりも２倍以上の大きさだが、「イメージ的には同じ。現役時代に対戦した時も感じたけど、会うたび大きくなっている」と五十嵐氏は話した。

日焼け止めについては五十嵐氏も現役時代から使っていたとし、「日焼けすると体に熱がたまったり体が疲れやすくなる。ロサンゼルスは特に日差しがきついので、雪肌精も体のケアでは大事になってくる」と解説。ドジャースのロッカールームには雪肌精が常備され、大谷選手以外の選手もグラウンドに出る際には使用しているという。

大谷選手は１６日のメッツ戦で今季２勝目。この日は１番ＤＨでロッキーズ戦に出場し、初回の打席で菅野智之投手から二塁打を放ち、先制のホームを踏んだ。イベント中に連続試合出塁記録を「４９」になったことが分かり、五十嵐氏は「記録がどれだけ伸びるのか。楽しみです」とさらなる活躍を期待していた。 今後「大谷ＳＵＮトラック」はこの日から２８日にかけて、東京から名古屋、大阪へと移動。期間中には大谷選手の直筆サインボールが当たるＳＮＳ投稿キャンペーンも実施される。