俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月12日、第14話が放送され、第4章「元亀争乱編」に突入。織田信長が撤退を余儀なくされた「金ヶ崎の退き口」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第14話は「絶体絶命！」。浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知り、織田信長（小栗旬）は激高。しかし、藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決める。藤吉郎は、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことに。手勢はわずかで、小一郎（仲野太賀）は最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命懸けの撤退戦が始まる…という展開。

信長も命からがら生還。ボロボロの姿のまま、足利義昭（尾上右近）に浅井討ちを誓った。

信長「申し訳ございませぬ。浅井ごときに不覚を取り、公方様の命を果たすことができませんでした」

義昭「よいのじゃ。お主なら必ず、生きて戻ると信じておった。しばしの間、体を休めよ」

信長「めっそうもない。態勢を整え次第、すぐに打って出ますれば…（土下座から顔を上げ）どうか、安心くだされ」

1996年の大河「秀吉」第11話「絶体絶命」（3月17日）と“同名”のサブタイトル。秀吉（竹中直人）の“しんがり志願”をはじめ軍議のシーンなどを除き、合戦シーンはラストの約1分半。「豊臣兄弟！」の合戦シーンは計約12分のボリュームとなった。

徳川家康が主人公となった23年「どうする家康」の「金ヶ崎の退き口」は、第15話「姉川でどうする！」（4月23日）。合戦シーンはなく「その後、なんやかんやありましたが、無事、金ヶ崎の戦いを乗り切ったのでありました」のナレーションのみだった。作品毎に解釈や描写が異なるのも興味深い。

SNS上には「金ヶ崎の退き口を克明に描いた神回」「織田信長の報復に燃える血走った目は圧巻」「文字通りの血眼」などの声が続出。修羅と化したような信長の鬼の形相に衝撃や戦慄が走り、反響を呼んだ。

次回は19日、第15話「姉川大合戦」が放送される。