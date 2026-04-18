漫才コンビ「トミーズ」雅（66）が18日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。2023年に死去した上岡龍太郎さんとの思い出を語った。

雅は、数多くいる後輩の中でも、兄弟漫才コンビ「ミキ」を特に気に入っていることに言及。「何でやろと思ったらね、僕ね、ミキが好きなのかどうか。上岡龍太郎さんのおいっ子でしょ？ たぶんね、上岡龍太郎さんの遺伝子が好きなんやわ。何でか理由が分からへんもん。こんだけミキが好きなんが。僕、本当に上岡龍太郎さんにお世話になって…」と話した。

トミーズは今から35年前、毎月のように新ネタを演じていたにもかかわらず、仕事が増えずに悩んでいたところ、上岡さんの声かけで、90年から94年まで日本テレビ系で放送された「EXテレビ」に出演することに。「僕らの漫才だけ、20分を2個（2本）しなさいって言われて。そんなんあります？ 生放送ですよ」と回顧。

「（上岡さんが）『今、日本で一番面白い漫才、トミーズです。どうぞ！』って言って、僕ら、20分の漫才2個した。そこから現在に至るやねん」と語ると、相方のトミーズ健（66）も「あれで確実に東京の仕事が増えたな」とうなずいた。

雅は「その次の年にレギュラー13本になって、その次の年に、『いいとも（笑っていいとも！）』のレギュラーになって、そこから現在に至る、やねん。ほんまに上岡師匠のおかげ」と感謝した。

そんな上岡さんと雅は、一緒に食事に行くことも多かったそうで「めちゃくちゃおもろいで。何がおもろいって、あのセンス。なんばとか梅田とか繁華街に、占いのおっちゃんがよう座ってた。歩いていたら（上岡さんが）いきなり行って、『あなたは私の未来が分かるんですか？』（と聞くと、占師が）『はい』って。（上岡さんが）頭をパーンとどついて『なぜ、よけないんですか。私が殴るという未来を、なぜ分からないんですか』と。このセンス、どう？」。非科学的な事象を信じず、嫌悪した上岡さんを思い、述懐した。

さらに「（上岡さんが）1円を落とすやろ？ 1円を落としたら、拾いはらへんねん。『師匠、1円落としましたよ』って言ったら、『雅くん、俺がしゃがんで1円玉を取って、また上に戻るのは、1円以上消費するねん』って言われて。おもしろくない？ そういう、ものの考え方をずっとやってはるから、おもしろくてしゃあないのよ」と語った。

ただ、雅自身は「この前、僕、自転車に乗ってて、自動販売機で10円落ちてん。（硬貨が）自動販売機の下にいってん。どうする？ 有名芸能人やで？ 10円以上労力使うんやったら損やんか」とはいうものの、結局「取った」とのこと。

スタジオから「取ったんかい！」「全然、上岡イズムを受け継いでない」とツッコまれると、「（上岡さんには）なられへん」と笑っていた。