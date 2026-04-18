100均のクリーナーのほうが優秀じゃん！「扱いやすいし痛くない！」コスパも抜群な隠れた名品

舌クリーナーでケアすることで口腔内がよりスッキリしますが、刺激が強かったり、頻繁に買い替える必要があるからこそコスパの面が気になりますよね。セリアで見つけたラバータイプの舌クリーナーなら、優しい使い心地で安心。汚れ落ちがよく、扱いも楽なので習慣化しやすいです◎100円なのでコスパも抜群ですよ。

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商品情報

商品名：舌クリーナー ラバータイプ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4900662758034

使い心地もコスパも抜群！セリアの『舌クリーナー ラバータイプ』

しっかりと歯を磨いていても、なんだかスッキリさに欠ける…。そんな時は舌クリーナーでケアすると解消されることが多いですが、ものによっては刺激が強かったり、頻繁に買い替える必要があるからこそコスパの面が気になります…。

先日セリアの衛生グッズ売り場で、こんなものを見つけました。『舌クリーナー ラバータイプ』という商品です。

その名の通り、ラバータイプの舌クリーナーです。100円で買えるなら続けやすいかも…！と思い、試しに購入してみました。

ブラシとクリーナーが付いている両面タイプで、使い分けられるのが最大の特徴。

表面は細かなラバーの突起が密集したブラシになっており、舌の表面に付着した汚れを優しく浮かせます。

裏面のクリーナーを使って、浮かせた汚れをしっかりキャッチして、かき出すことができます。

クリーナー部分が大きめなので、何度も往復させる必要がなく、一気に広範囲をケアできて効率的です。

メーカー品と比べても遜色ないすっきり感！優しくケアできて安心◎

ドラッグストアなどで販売されている高価なメーカー品と比較しても、遜色ないすっきり感を味わえます。

また、素材が柔らかく、デリケートな舌を傷つけにくい優しい使い心地。特にブラシの方は適度に硬さがあり、汚れを良く浮かせることができます。

舌掃除は痛そう…というイメージがある方でも安心して使えるので、習慣化しやすいです。

有名メーカー品のブラシとヘラが一体化したタイプは汚れ落ちがいい反面、内部に汚れが残りやすいですよね。しかし、こちらはシンプルなラバータイプなので水洗いでサッと汚れが落ち、水切れも早いため、常に清潔な状態を保てます。

もう手入れが面倒な大手メーカー品には戻れない…と感じるほどの快適さ。毎日使うものだからこそ、扱いやすい点も気に入りました。

今回は、セリアの『舌クリーナー ラバータイプ』をご紹介しました。

あえて高い専用クリーナーを買わなくても、100円ショップのアイテムで済むのは嬉しいかぎり！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。