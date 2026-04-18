100均のクリーナーのほうが優秀じゃん！「扱いやすいし痛くない！」コスパも抜群な隠れた名品
商品情報
商品名：舌クリーナー ラバータイプ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4900662758034
使い心地もコスパも抜群！セリアの『舌クリーナー ラバータイプ』
しっかりと歯を磨いていても、なんだかスッキリさに欠ける…。そんな時は舌クリーナーでケアすると解消されることが多いですが、ものによっては刺激が強かったり、頻繁に買い替える必要があるからこそコスパの面が気になります…。
先日セリアの衛生グッズ売り場で、こんなものを見つけました。『舌クリーナー ラバータイプ』という商品です。
その名の通り、ラバータイプの舌クリーナーです。100円で買えるなら続けやすいかも…！と思い、試しに購入してみました。
ブラシとクリーナーが付いている両面タイプで、使い分けられるのが最大の特徴。
表面は細かなラバーの突起が密集したブラシになっており、舌の表面に付着した汚れを優しく浮かせます。
裏面のクリーナーを使って、浮かせた汚れをしっかりキャッチして、かき出すことができます。
クリーナー部分が大きめなので、何度も往復させる必要がなく、一気に広範囲をケアできて効率的です。
メーカー品と比べても遜色ないすっきり感！優しくケアできて安心◎
ドラッグストアなどで販売されている高価なメーカー品と比較しても、遜色ないすっきり感を味わえます。
また、素材が柔らかく、デリケートな舌を傷つけにくい優しい使い心地。特にブラシの方は適度に硬さがあり、汚れを良く浮かせることができます。
舌掃除は痛そう…というイメージがある方でも安心して使えるので、習慣化しやすいです。
有名メーカー品のブラシとヘラが一体化したタイプは汚れ落ちがいい反面、内部に汚れが残りやすいですよね。しかし、こちらはシンプルなラバータイプなので水洗いでサッと汚れが落ち、水切れも早いため、常に清潔な状態を保てます。
もう手入れが面倒な大手メーカー品には戻れない…と感じるほどの快適さ。毎日使うものだからこそ、扱いやすい点も気に入りました。
今回は、セリアの『舌クリーナー ラバータイプ』をご紹介しました。
あえて高い専用クリーナーを買わなくても、100円ショップのアイテムで済むのは嬉しいかぎり！ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。