SDGsが掲げられ、環境保全への意識が高まっている昨今。水産学の専門家である筆者は、地球温暖化対策のためには「肉よりも魚を食べよう」と推奨している。海水温上昇によって変容した日本の水産資源環境を解説する。※本稿は、水産学者の佐野雅昭『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。

「牛のゲップ」が

地球温暖化の原因に!?

本記事を執筆し始めたのは2024年夏ですが、これまでになく暑い日が長く続きました。筆者が住む鹿児島だけでなく、東京や大阪、北海道まで、時に危険を感じるほどの猛暑は読者の方々も経験されたはずです。実際、気象庁の長期データでは近年の気温の上昇傾向は明らかで、東京では1870年代後半の年間平均気温は約14度でしたが、2020年代には17度弱と3度近くも上昇しています。

地球温暖化の主な原因は、私たちのさまざまな活動から排出されるCO2やメタンガスなどの温室効果ガスです。産業革命以降、経済発展のために石油や石炭などの化石燃料を大量に燃焼させるようになりました。人口も爆発的に増え、その結果として温暖化が急速に進んだのです。J・S・ミルが危惧したのはまさにこれでした。

しかし、温室効果ガスの主たる発生源の1つが、急増する人口に食料を供給してきた農畜産業であることはあまり知られていません。国連関係組織「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」第6次評価報告書では、世界全体の温室効果ガス排出量のうち約22パーセントが森林伐採や畜産業を含めた農畜産業によるものと報告されています。

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