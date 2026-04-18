えっ…まさかランジェリー？韓国美人ゴルファー、完璧スタイルあらわな大胆SHOTチラ見せ

日本でも人気を集めた韓国美人ゴルファー、アン・シネが完璧スタイルあらわな大胆SHOTを披露した。

【写真】アン・シネ、貫録ボディあらわな大胆SHOT

アン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新し、日本で撮影したとみられる写真や動画などを公開した。

公開された写真には、メイク中とみられるアン・シネが鏡越しに自撮りをする様子が写っている。別の写真では、ランジェリーとみられるウェアに身を包んでポーズを取る姿を披露。現役時代さながらのスラリとしたプロポーションをあらわにし、多くのファンを魅了して見せた。

彼女の投稿を目にしたファンからは、「大好きです」「アメイジング！」「本当に綺麗だな」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・シネInstagram）

アン・シネは1990年12月18日生まれの35歳。小学3年時のニュージーランド留学でゴルフの実力を磨くと、2008年にプロ転向した後、2015年の「KLPGAチャンピオンシップ」で初のメジャー大会制覇を達成。2017年の日本ツアー参戦時は美貌でも注目を集め、2018年には現役ゴルファーとして異例の写真集も日本の雑誌社より発売した。

2024年9月に現役引退を宣言した後、昨年8月に化粧品ブランド「MERBEI（メルベイ）」をローンチ。今年2月には日本でポップアップストアを開くなど、第二のキャリアを切り開いている。