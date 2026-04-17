ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > シーサンパンナで水かけ祭り 中国雲南省 シーサンパンナで水かけ祭り 中国雲南省 シーサンパンナで水かけ祭り 中国雲南省 2026年4月17日 23時58分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀） 【新華社景洪4月17日】中国雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州で15日、年に一度の水かけ祭りが開かれた。各民族の人々や各地からの観光客が景洪市の水かけ広場に集まり、水をかけ合いながら新年を共に祝った。１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社配信）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社配信）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社配信）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ子ども。（景洪＝新華社配信／李雲生）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（ドローンから、景洪＝新華社配信）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社配信）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ子ども。（景洪＝新華社記者／江文耀）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社配信）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（ドローンから、景洪＝新華社配信）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（ドローンから、景洪＝新華社配信）１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀） リンクをコピーする みんなの感想は？