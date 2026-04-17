１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）

【新華社景洪4月17日】中国雲南省西双版納（シーサンパンナ）ダイ族自治州で15日、年に一度の水かけ祭りが開かれた。各民族の人々や各地からの観光客が景洪市の水かけ広場に集まり、水をかけ合いながら新年を共に祝った。

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社配信）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社配信）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社配信）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ子ども。（景洪＝新華社配信／李雲生）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（ドローンから、景洪＝新華社配信）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社配信）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ子ども。（景洪＝新華社記者／江文耀）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社配信）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（ドローンから、景洪＝新華社配信）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（景洪＝新華社記者／江文耀）

１５日、会場の広場で水かけ祭りを楽しむ人々。（ドローンから、景洪＝新華社配信）