記事ポイント まるっと本舗が東京23区で膨張品を含むリチウムイオン電池の回収に対応します。まるっと本舗が出張回収5,500円（税込）から秋葉原持ち込み3,300円（税込）で利用できます。まるっと本舗が家庭から事業所まで危険な電池の適正処分を相談できます。 まるっと本舗が東京23区で膨張品を含むリチウムイオン電池の回収に対応します。まるっと本舗が出張回収5,500円（税込）から秋葉原持ち込み3,300円（税込）で利用できます。まるっと本舗が家庭から事業所まで危険な電池の適正処分を相談できます。

まるっと本舗が、東京23区でリチウムイオン電池の安全回収を実施します。

まるっと本舗は、自治体で回収が難しい電池や膨張、発熱が不安な電池も相談しやすいサービスです。

まるっと本舗は、GW明けの片付けや棚卸で見つかった電池を安全に処分したい人に向いています。

まるっと本舗「東京23区のリチウムイオン電池回収」

実施期間：2026年5月1日から5月31日対象エリア：東京都23区全域対応：即日、夜間対応可出張回収料金：1個目5,500円（税込）、2個目以降1個につき2,750円（税込）秋葉原持ち込み料金：1個目3,300円（税込）、2個目以降1個につき2,750円（税込）申込方法：LINE、電話

まるっと本舗は、耐火管理や絶縁処理、法令順守を前提にした専門ルートで処分します。

まるっと本舗は、家庭だけでなくオフィス、店舗、倉庫、作業場のまとまった回収にも対応します。

対応品目

まるっと本舗は、膨張や変形がある電池も状態に応じて安全措置を案内しながら回収します。

まるっと本舗は、自治体や清掃センターで断られた電池の相談先として使いやすいサービスです。

回収しやすい機器

モバイルバッテリースマートフォン、タブレットの内蔵電池ノートPC、業務用PCバッテリー電動アシスト自転車、電動キックボード用バッテリー電動工具用リチウムイオンバッテリーポータブル電源、小型蓄電池小型充電機器の電池

リチウムイオン電池は、引っ越しやオフィス移転、倉庫整理のタイミングでまとめて見つかりやすい品目です。

リチウムイオン電池は、気温上昇や長期保管によって膨張や発熱のリスクが高まりやすいため、早めの相談が安心です。

定額パック

段ボールパック：3,000円（税込）から軽トラパック：8,000円（税込）から1.5tトラックパック：15,000円（税込）から料金に含まれるもの：出張費、車両費、スタッフ費

定額パックは、電池以外の不用品もまとめて整理したいときに費用をイメージしやすい内容です。

まるっと本舗は、家電や家具、雑貨と一緒に分別から搬出まで任せたい人にも向いています。

まるっと本舗は、5月の気温上昇前に保管リスクを減らしたい人に役立ちます。

まるっと本舗は、東京23区で危険な状態の電池を自分で運びたくないときの選択肢になりそうです。

東京23区で利用できるリチウムイオン電池回収サービスの紹介でした。

よくある質問

Q. 膨張しているモバイルバッテリーも回収してもらえますか？

A. まるっと本舗は、膨張や変形があるリチウムイオン電池にも対応しています。

状態によって安全措置の案内があるため、まずはLINEや電話で電池の状態を伝えるとスムーズです。

Q. 東京23区のどこでも依頼できますか？

A. まるっと本舗は、東京都23区全域を対象エリアにしています。

即日や夜間対応も案内しているため、回収希望日や住所を伝えて相談すると利用しやすいです。

Q. 料金はいくらから利用できますか？

A. まるっと本舗の出張回収は1個目5,500円（税込）から、秋葉原への持ち込みは1個目3,300円（税込）から利用できます。

2個目以降はどちらも1個につき2,750円（税込）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 危険電池を手放せる安心感！ まるっと本舗「東京23区のリチウムイオン電池回収」 appeared first on Dtimes.