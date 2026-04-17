

モニュメントの前で自撮りするME:I

ガールズグループME:I（ミーアイ）が17日、都内で行われた『NTT ドコモ presents ”ナイトグラフィーイルミネーション by Galaxy with ME:I” 点灯式』に登場した。グループとして初となる点灯式では、明るい未来をイメージした「Galaxy ファッション」に身を包み、デビュー3 年目へと進んでいく今の気持ちや、これからの抱負を語った。

【写真】イルミ点灯式を楽しむME:I

ME:Iは、2024年4月17日のデビューからこの日でちょうど２周年を迎えた。これを記念し、赤坂Biz タワー仲通りで開催中の「さくらイルミネーション」を ME:I 特別仕様に彩り、デビュー2周年を祝福した。

会場には、ME:Iメンバーが、明るい未来をイメージした「Galaxyファッション」に身を包んで登場。グループにとって初となる点灯式を前に、メンバーのSUZUは「ME:Iとして初めて点灯式をさせていただけて、とっても嬉しい気持ちでいっぱいです。点灯という瞬間を皆さんと共有できたら嬉しい」とコメント。

「ドキドキする」と話すメンバーたち。カウントダウンと共にメンバーが一斉にボタンを押すと、赤坂Biz タワー仲通りが美しいイルミネーションに包まれた。その幻想的な光景に、KEIKOは「綺麗すぎます。こんな素敵な景色を見せていただいてありがとうございます」と感嘆の声を漏らした。

トークセッションでは、デビューからの2年間を振り返り、MOMONAが「ここまで歩んで来れたのは、支えてくださっている関係者の皆様と、多くのYOU:ME（ファン）の皆さんのおかげ。3年目もME:Iらしい姿を見せながら、初心を忘れずに素敵な思い出を作っていきたい」と、力強くこれからの抱負を述べた。

ドコモとのタイアップ楽曲「Best Match」のスペシャル・ダンスパフォーマンスを披露。華やかなステージが繰り広げられた。最後には、会場に設置されたハートのモニュメントにメンバー全員がサインを書き入れ、イベントを締めくくった。