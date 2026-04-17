LUNA SEA、約6年ぶりとなる新曲「FOREVER」リリース発表 東京ドーム公演での“約束”実現
ロックバンド・LUNA SEAが約6年ぶりとなる新曲「FOREVER」をリリースすることを発表した。全国ツアー『LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-』初日となる5月29日にリリースする。
【動画】LUNA SEA、約6年ぶりとなる新曲リリース発表〜スペシャルモノローグ動画
2月にドラマーの真矢さんが死去し、3月12日に東京・有明アリーナで真矢さんの想いとともにライブ『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』を開催したLUNA SEA。バンドは、“新月”の夜となるきょう17日、メンバーそれぞれの想いを紡いだメッセージ動画を公開し、新曲「FOREVER」のリリースを発表した。
LUNA SEAオフィシャルYouTube Channelにて公開された動画では、RYUICHI、INORAN、SUGIZO、Jがそれぞれ異なるシチュエーションで、ていねいに言葉を選びながら、今のLUNA SEA、そして今作「FOREVER」に込められた想いや、必然の流れでリリースに至った経緯などを語っている。動画の最後には、同曲のトラックと思われる抒情的な旋律の一部を聴くことができる。
LUNA SEAは、昨年2月に東京ドームで開催された『LUNATIC TOKYO 2025』のステージで「近い将来、新曲を出す」とファンと約束していた。今回のリリースはその約束に応えるものでもあり、真矢さんの死去を経たバンドの歩みの中で、重要な意味を持つ一曲となりそうだ。
【動画】LUNA SEA、約6年ぶりとなる新曲リリース発表〜スペシャルモノローグ動画
2月にドラマーの真矢さんが死去し、3月12日に東京・有明アリーナで真矢さんの想いとともにライブ『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』を開催したLUNA SEA。バンドは、“新月”の夜となるきょう17日、メンバーそれぞれの想いを紡いだメッセージ動画を公開し、新曲「FOREVER」のリリースを発表した。
LUNA SEAは、昨年2月に東京ドームで開催された『LUNATIC TOKYO 2025』のステージで「近い将来、新曲を出す」とファンと約束していた。今回のリリースはその約束に応えるものでもあり、真矢さんの死去を経たバンドの歩みの中で、重要な意味を持つ一曲となりそうだ。