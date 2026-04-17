26年3月に売れた折りたたみスマートフォンTOP10、サムスンとモトローラが首位争い
「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、折りたたみスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy Z Flip7（SAMSUNG）
2位 motorola razr 60（Motorola Mobility）
3位 motorola razr 60s(SoftBank)（Motorola Mobility）
4位 Motorola razr 50（Motorola Mobility）
5位 Galaxy Z Fold7（SAMSUNG）
6位 motorola razr 60 ultra（Motorola Mobility）
7位 nubia Flip 3 A505ZT（ZTE）
8位 nubia Flip 2 A404ZT（ZTE）
9位 M-51F（Motorola Mobility）
10位 razr 50s（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy Z Flip7（SAMSUNG）
2位 motorola razr 60（Motorola Mobility）
3位 motorola razr 60s(SoftBank)（Motorola Mobility）
4位 Motorola razr 50（Motorola Mobility）
6位 motorola razr 60 ultra（Motorola Mobility）
7位 nubia Flip 3 A505ZT（ZTE）
8位 nubia Flip 2 A404ZT（ZTE）
9位 M-51F（Motorola Mobility）
10位 razr 50s（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。