野沢雅子89歳、美少女化！念願の美少女役 『マクドナルド』ビジュアル公開で「最強ヒロイン」
声優の野沢雅子（89）が、マクドナルドの謎ビジュアルに本人として登場したことが発表された。野沢は以前から、「今までキレイな女性を演じたことがない」と発言してきたが、今回は「野沢雅子 CV野沢雅子」として美少女化した「チキンタツタ学園の最強ヒロイン」を演じる。
【画像】めっちゃ可愛い！美少女化した野沢雅子のビジュアル
まず、マクドナルドの公式Xでは「バキ恋、はじまる 続報を待てッッ！」「バキで恋するタツタな野沢」とアニメ『刃牙』とコラボした謎のビジュアルを公開。
現在、定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、「チーズチキンタツタ」の3種のバーガーを発売中で、その広告ビジュアルとなっている。
しかし、『刃牙』のキャラクターとともに野沢雅子そっくりな美少女が描かれており、ネット上では「野沢雅子さんだよね？」「なんじゃ、こりゃ！」などと驚きの声があがる中、マクドナルドは「最強のヒロインを紹介するゼ！」と新たな画像を投稿。
そこには、「野沢雅子CV野沢雅子 頭脳明晰、スポーツ万能、性格も良くて、声も最強。チキンタツタ学園の最強ヒロイン。好きなタツタは油淋鶏風」と紹介されている。
これからどのような形で、この「野沢雅子」というキャラクターが登場するか不明だが、「CV」表記されている関係でCM動画などが公開されると見られる。
なお、美少女キャラクター野沢雅子だが、以前、野沢はオリコンニュースのインタビューで「今まで綺麗な女性を演じたことはないので、「綺麗な女性役の話を持ってきてもいいのよ？」と冗談で言ったりしているのですが、実際オファーがありましたら「いやいや、イメージがかけ離れているから、これは私じゃないでしょ」と遠慮しそうです（笑）」と話していた。そんな中で今回は、念願の美少女役となる。
【画像】めっちゃ可愛い！美少女化した野沢雅子のビジュアル
まず、マクドナルドの公式Xでは「バキ恋、はじまる 続報を待てッッ！」「バキで恋するタツタな野沢」とアニメ『刃牙』とコラボした謎のビジュアルを公開。
現在、定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、「チーズチキンタツタ」の3種のバーガーを発売中で、その広告ビジュアルとなっている。
そこには、「野沢雅子CV野沢雅子 頭脳明晰、スポーツ万能、性格も良くて、声も最強。チキンタツタ学園の最強ヒロイン。好きなタツタは油淋鶏風」と紹介されている。
これからどのような形で、この「野沢雅子」というキャラクターが登場するか不明だが、「CV」表記されている関係でCM動画などが公開されると見られる。
なお、美少女キャラクター野沢雅子だが、以前、野沢はオリコンニュースのインタビューで「今まで綺麗な女性を演じたことはないので、「綺麗な女性役の話を持ってきてもいいのよ？」と冗談で言ったりしているのですが、実際オファーがありましたら「いやいや、イメージがかけ離れているから、これは私じゃないでしょ」と遠慮しそうです（笑）」と話していた。そんな中で今回は、念願の美少女役となる。
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