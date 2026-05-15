人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）。「お父さんの授業参観スタイル」とつづった、カジュアルな装いを披露し、「誰のお姉さん!?って教室がざわつきそうです！」「お父!?えっ!?」「可愛過ぎて注目浴びそう！」など、様々な反響が寄せられている。【映像】子育てする“美少女お父さん”（複数カット）モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャ